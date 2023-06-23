Авито Работа и «Пятёрочка»: треть соискателей интересуются частичной занятостью в ритейле

Результаты показали, что наиболее важными факторами при выборе конкретной вакансии в ритейле являются уровень заработной платы и удобство графика. Интересно, что значимость этих факторов оказалась практически одинаковой — 77% и 74% соответственно — и мало зависящей от возрастной группы. Меньше влияния на решение о выборе вакансии оказывают отзывы сотрудников и известность работодателя — 22% и 11% соответственно. При этом мужчины всё же в два раза чаще (17%) обращают внимание на известность компании, чем женщины (9%).

Зарплатные ожидания 65% из тех, кто ищет работу в ритейле, попадают в диапазон 31 000 - 60 000 тыс. рублей в месяц. Среди соискателей из Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области готовы получать за свой труд менее 30 000 тыс. рублей не более 2% участников исследования. В то же время, например, в Поволжье таких уже 17%.

Более 60 000 тыс. рублей в месяц хотели бы получать 19% соискателей. Больше всего среди них представителей возрастной группы 25-34 года — 23%. Интересный результат показало гендерное распределение зарплатных ожиданий в розничной торговле. Среди тех, кто рассчитывает на доход свыше 60 000 рублей в месяц, мужчин втрое больше, чем женщин — 38% против 11%. Среди женщин самым массовым (38%) оказался гораздо более низкий уровень ожиданий — 31 000 - 40 000 тыс. рублей.

«По нашим наблюдениям, размер желаемой заработной платы соискателей из изучаемой группы зависит от географического фактора. Самые высокие показатели ожидаемо продемонстрировали столичные регионы. Остальные области распределились в соответствии с их уровнем экономического развития. Важно отметить, что, несмотря на местоположение соискателя, Авито Работа предоставляет ему все имеющиеся возможности поиска вакансии как в его родном регионе, так и, при необходимости, за его пределами», — комментирует результаты опроса управляющий директор платформы Авито Работа Артём Кумпель.

Проведённый опрос показал интересные результаты по желаемому графику работы соискателей. Среди всех опрошенных только полную занятость рассматривают менее половины участников исследования. Причём это значение практически не зависит от пола. О готовности трудиться в ритейле только полный рабочий день заявили 46% мужчин и 44% женщин. Самый низкий результат среди разных возрастных групп (32%) показали соискатели 18-24 лет, самый высокий (52%) — люди в возрасте 45-54 лет.

Диаметрально противоположная ситуация сложилась среди тех, кто заинтересован именно в частичной занятости. Наиболее популярна она среди опрошенных в возрасте 18-24 года — 33%. Менее всего она подходит соискателям 45-54 лет. Таковых набралось всего 12%.

Большие статистические различия в возрастных группах гораздо менее заметны при сравнении результатов по регионам. Здесь на первый план выходят не экономические факторы, а поколенческие установки. Несколько выбивается из общей картины только Северный Кавказ, где частичную занятость рассматривают лишь 13% опрошенных.

Современный работник всё большее значение придаёт поддержанию баланса между работой и личной жизнью. Желание иметь больше свободного времени — самая частая причина выбора частичной занятости. При этом отдельно можно обратить внимание на группу соискателей в возрасте 25-34 года. Примерно в это время много внимания необходимо посвящать воспитанию детей, поэтому в данной группе интерес к сокращённому графику очень высок — 51%. Выше показатель (52%) только у самой молодой аудитории 18-24 лет, которая указала в качестве причины поиска неполной занятости учёбу.

«Для “Пятёрочки” эти результаты не стали неожиданными. Большая часть сотрудников магазинов – это женщины с детьми, которые благодаря коротким сменам и гибким графикам могут успешно совмещать работу и семью. По договорённости с директором можно выходить на несколько часов в день или только на несколько дней в неделю. Этой же возможностью с удовольствием пользуются и студенты, чтобы получить дополнительный заработок без ущерба процессу обучения. Кроме того, не нужно тратить лишнее время на дорогу до работы – всегда можно устроиться в любой ближайший к дому магазин», — рассказывает директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лилия Дерябина.

Исследование проводилось среди более 2000 респондентов, вся Россия, апрель 2023

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