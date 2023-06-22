Минобороны Незалежной отрицает очевидные факты использования ВСУ мин «лепесток» против мирного населения. Фото: Александр Река/ТАСС

«Это не мы!» - заявила Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве. Речь шла о применении противопехотных мин «Лепесток» украинской армией еще в Изюме. Эти факты были установлены международной организацией Human Rights Watch, обычно подслеповатой и беззубой, когда речь идёт о преступлениях Украины.

Дословно представитель минобороны Незалежной заявил: «Что у него нет информации, которая могла бы подтвердить эти утверждения» и что «Украина будет работать над расследованием выдвинутых претензий». Чему за годы «евроассоциации» научились у соседей украинские чиновники, так это лжи, упакованной в цветные обёртки. Хотя для внутреннего менее притязательного потребителя ложь отпускают без упаковки, на развес.

Первые случаи разбрасывания Украиной в мирных городах жутких противопехотных мин «Лепесток», отрывающих ноги прохожим, фиксировались ещё весной 2022 года. А все лето ВСУ массово закидывали «лепестками» Донецк. Мины сыпались и лежали на дорогах, газонах, висели на крышах. Местные жители, ещё не знавшие про опасность этой штуки, подбирали их и клали в пакет, чтобы показать на работе. Швыряли в них кирпичи и палки. Те, что посообразительнее, аккуратно подцепляли совком, уносили подальше от домов. Военные собирали «лепестки» целыми вёдрами.

Если на «лепесток» наступить ногой, оторвёт ступню. Но где взять столько грамотных сапёров, если мины раскидывались тысячами?!! Даже сейчас в Донецке можно наткнуться на «лепестки», застрявшие на ветках деревьев. Они легкие и незаметные. Ветром их сбрасывает на землю, и дорога, по которой ходил сотни раз, для кого-то может стать последней. Только в ДНР больше сотни случаев подрыва людей на «лепестках».

А ещё ими закидывали Изюм и Купянск, Яковлевку и Соледар, Лисичанск и Пески, Ясиноватую и Макеевку. Затопив Новую Каховку и Голую Пристань, ВСУ и над этими несчастными городами рассыпают «лепестки», как будто мстят населению, попавшему под крыло России.

ВСУ применяли эти мины везде, где могли, не оглядываясь на конвенции и договоры. Они заранее получили индульгенцию от Запада: «Всё, что сделает предъявитель сего, сделано по-моему приказу и на благо». Получили «лицензию на убийства». Представители минобороны Украины могли бы ответить без смущения: «Да это мы. И чо?» Им бы никто ничего не сделал. Но украинская ложь пока нужна Западу. Потому что выборы, общественное мнение и прочие бирюльки, в которые приходится играть. Только пока. Потому что паровоз западного общества летит вперёд к кровавой диктатуре. А впереди паровоза бежит Украина. Её подталкивают вперёд, как платформу для разминирования. Взлетит на воздух – не беда, прицепят новую.

Этим летом ВСУ уже раскидали «лепестки» на Белгородчине - в Шебекинском и Валуйском районах. И цинично обещают, что «будут работать над расследованием выдвинутых претензий».