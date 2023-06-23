Добро без перерывов: волонтеры открыли восьмой сезон экомарафона «Понеслось»

Норильск дал старт экологическому марафону «Понеслось». Фото: пресс-служба "Норильского никеля"

Экологический марафон «Понеслось» в восьмой раз проходит в 10 городах и поселках ответственности «Норникеля». 206 команд, 1718 волонтеров... Это гигантские цифры, к которым необходимо прибавить членов семей и друзей добровольцев.

В нынешнем году акция стартовала в режиме телемоста, к которому присоединились Норильск, Никель, Мончегорск, Красноярск, Чита, Саратов и Москва.

ЭКОЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ

«Компания «Норникель» уже много лет является украшением корпоративного волонтерства в стране, - отметил председатель комитета по молодежной политике, Госдумы России, лидер ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. - Я с удовольствием всегда наблюдаю за тем, что вы делаете, за очень красивыми, яркими, интересными проектами. А огромное количество сотрудников, которые участвуют в этих проектах, свидетельствует о том, что это дело востребовано».

В этом году флагманский волонтерский проект компании пройдет под девизом «Твоя среда обитания».

«Очень важно, чтобы экология начиналась с малого: со двора, с души, с друзей. Чтобы эти константы стали основой прочной новой экосистемы», – пояснила девиз и новую концепцию экомарафона руководитель программы корпоративного волонтерства компании Елена Крючкова.

Директор департамента общественных связей Татьяна Смирнова отметила, что экомарафон стал одним из самых заметных инструментов развития горизонтальных связей в компании и пожелала хорошего старта в новом сезоне всем добровольцам.

«В этом году намечается тренд формирования различных сообществ с развитыми связями по всем направлениям. И компания, благодаря экомарафону, находится в авангарде этого тренда. Поскольку именно у нас, восьмой год подряд, несмотря ни на что, собирается это уникальное сообщество неравнодушных людей, которое постоянно прирастает новыми участниками», – сказала Татьяна Смирнова.

Чита. Первый «улов» эковолонтеров. Фото: пресс-служба "Норильского никеля"

КИЛОМЕТРЫ СЕТЕЙ

Организаторы экомарафона рассказали и о впечатляющих достижениях предыдущих лет. Например, Елена Крючкова уточнила, что если взять браконьерские сети, которые волонтёры-дайверы выловили из озера Лама, то их длины хватит, чтобы обогнуть, корабль «Титаник» целых три раза (напомним, это крупнейшее судно в мировой истории начала XX века). А на Кольском полуострове было проведено более 300 квестов, Арктических уроков и эко-уроков о раздельном сборе и ответственном потреблении.

Забайкальский регион тоже удивил результатами. За время работы экомарафона коллеги из Читы и Быстринского ГОКа потратили более тонны морилки на покраску объектов в Даурском заповеднике. При этом волонтёры «Комбината добра» стали постоянными друзьями более восьми заповедных территорий России. Ими было построено более 37 км троп и высажены гектары деревьев и более 1,5 тысяч редких видов растений в ботанических садах и дендрария.

Впрочем, это не предел. В новом сезоне экомарафон вновь охватит только самое лучшее, полезное и экологичное. Он продлится с июня по октябрь. Причем, некоторые команды стартовали заранее или не прекращали работу над своими проектами весь год.

«Начала сезона ждали с нетерпением. Многие наши участники в этом году заявились отдельными командами с совершенно разными проектами. Даже некоторые партнёры участвуют уже как участники. И несмотря на то, что все команды и люди в проекте разные, мы все дружим, общаемся, помогаем друг другу в работе. Ведём свои предыдущие проекты. Например, сезон официально ещё не начался, а мы уже трудимся. В такие моменты понимаешь, что люди живут своими идеями и проектами, а не делают их для галочки», – поделилась своими впечатлениями от старта нового сезона лаборант химического анализа центра энергоресуров Кольского дивизиона Юлия Быстрова.

Москва. Драйвовая зарядка. Фото: пресс-служба "Норильского никеля"

«НЕ ГОВОРИТЬ, А ДЕЛАТЬ»

Программа этого года, обещают организаторы, будет максимально насыщенной. Командам волонтёров предстоит пройти несколько этапов. Первым шагом станет традиционное создание «визитки». В ней волонтёры с помощью современных форматов социальных сетей расскажут, что для них означает словосочетание «Моя среда обитания»: мой двор, подъезд, улица, город, круг общения, место работы. Участников также ждут интересные мастерские, которые помогут реализовать второй этап программы — Экодело. Третий, заключительный этап программы, будет состоять из интерактивных занятий, онлайн квестов, квизов и полюбившихся в прошлом сезоне «Арктических уроков».

Не говорить, но делать!

День открытия экомарафона завершился необычной зарядкой, которая называлась «Дикая» и была посвящена животным – символам марафона этого года: Белому медведю, лосю, манулу и кречету. В прямом эфире её провёл почётный гость события, амбассадор «Понеслось», олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин. Небольшая активность в конце встречи стала отличным символом действий, а его напутствие участникам «Понеслось» – лаконичной и очень точной мотивацией: «Не говорить, а делать – вот, что самое главное!», – напутствовал Ягудин сотрудников компании.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в поселке Никель. Фото: пресс-служба "Норильского никеля"

Впереди несколько месяцев активной работы. Победители «Понеслось – 2023» получат сертификаты от компании номиналом 75 000, 100 000 и 150 000 рублей на командообразующие и благотворительные цели. Кроме того, лидеры программы по итогам восьмого сезона также встретятся на региональных Экосменах. А лучшие из них вместе с новичками, которые смогут проявить себя на проекте, станут участниками масштабного экослёта.

СТАРТ «САДА КАМНЕЙ»

Кроме того, в Никеле в центре «Вторая школа» организовали экспертный круглый стол «Моя среда обитания: роль эковолонтерства в устойчивом развитии регионов», где самые важные вопросы обсудили представители экологического движения «Экосистема», заповедника «Пасвик», национального парка «Красноярские столбы» и объединенной дирекции заповедников Таймыра.

Разговорами все не кончилось. Четыре месяца активных экологических дел начались с путешествия по окрестностям Никеля: волонтеры собрались на эколого-индустриальном маршруте «Шпиль 555», чтобы обустроить новый арт-объект из увесистых валунов, который положит начало созданию «Сада камней».