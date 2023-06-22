Родившись на две минуты раньше, Саша словно принял на себя удар

Мама с сыновьями (Саша справа)

Сашка – старший брат. На целых две минуты взрослее младшенького. Любой мальчишка понимает, как важно соответствовать этому званию во всем: защищать, помогать, быстрее бегать, прыгать… Короче, во всем подтверждать веское преимущество в споре – «потому что я старше»! Вам смешно? Это потому что вы не были на месте старшего брата, который во всем проигрывает.

У Саши с рождения детский церебральный паралич. Какое там «бегать-прыгать быстрее», он и стоит-то с трудом.

- Как будто, исполняя «долг старшего», Саша принял на себя удар, забрав все плохое, защитив от него братишку, - говорят взрослые.

А во всем остальном братья, как две капли воды – оба веселые, сообразительные. Паззлы, например, Сашка даже лучше собирает. Причем, врачи говорят, что, в принципе, мальчик может ходить, все навыки у него для этого есть, но мешает спастика — ноги скованны сильным мышечным тонусом.

Взрослые говорят, что Саша как будто принял на себя какой-то удар, забрав все плохое и избавив от него братишку

Чтобы справиться с этой бедой, Саша регулярно занимается в реабилитационном центре. Курс занятий раз в год. Три недели жизни в спортзале - растягивание мышц, разгибание коленей – и вот, кажется, близок успех. Но потом мальчик приезжает домой, и эффекта едва хватает, чтобы привыкнуть к новым возможностям конечностей. А позже — новый скачок роста, и снова тонус — мышцы просто не успевают растягиваться, ведь Саша высокий парень, в папу.

Врачи говорят, что есть только один выход - операция СДР (селективная дорсальная ризотомия), когда надсекают нервные корешки спинного мозга, отвечающие за сокращение мышц в ногах, и те расслабляются, становятся эластичными, начинают растягиваться и расти, как положено. После операции проводят курс реабилитации, чтобы эти готовые к ходьбе мышцы накачать, укрепить и помочь ребенку освоить шаговые движения. Для Саши это станет спасением. Но и операция, и реабилитация платные. Квоты дают, но очередь расписана на много месяцев вперед, и пока она дойдет до Саши, его шанс ходить растает, так как успеют деформироваться колени, стопы и тазобедренные суставы. Стоит лечение 626 564 рубля. Для многодетных (в семье еще есть старшая девочка) из маленького городка Вилючинск - сумма неподъемная. Пожалуйста, помогите собрать средства на лечение мальчика.

(499) 250-02-44 Татьяна – координатор.

Тяжело соответствовать званию "старший брат", когда не можешь даже ходить

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, QIWI) - в назначении пожертвования не забудьте указать "Попов Саша".

Страница для перевода пожертвований с банковских карт.

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Назначение: благотворительное пожертвование для Саши Попова