Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В четверг премьер Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова - филиал ПАО «Туполев». Заводу уже 95 лет. Тут работают 8,5 тысяч человек. Сейчас на заводе запущена масштабная программа модернизации и техперевооружения.

Премьеру показали цех сборки обновленного межконтинентального сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Самолет был разработан в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. На Ту-160 установлено 44 мировых рекорда. За свою мощь и грацию бомбардировщик получил среди летчиков прозвище «Белый лебедь».

В 90-х выпуск самолета заморозили, а в 2015-м приняли решение о возобновлении производства. Уже выпущено две обновленные машины. Мишустину показали сборку третьего самолета. Журналистов попросили в цеху не фотографировать - секретно!

- Технические характеристики остались прежними, а электроника, навигация, вооружение - новое. И двигатели в новом самолете более мощные и экономичные. Конкурентов у Ту-160 в мире по-прежнему нет, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» замдиректора Казанского авиазавода Борис Найшулер.

Помимо выполнения гособоронзаказа казанский завод в ближайшее время должен значительно увеличить выпуск среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214. Сейчас этот самолет серийно выпускается в спецверсиях для государственных заказчиков, например, специального летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц в руководстве страны. К слову, именно на Ту-214 прилетели в Казань журналисты правительственного пула.

Ежегодно завод выпускает от 1 до 3 самолетов Ту-214. К 2025 году планируется нарастить производственные мощности до выпуска 10 самолетов в год, а далее -20-ти самолетов в год. В Ту-214 более тысячи комплектующих, из них всего 60 - импортных. Для большинства из них уже есть российские аналоги.

- Нужно снизить зависимость от иностранных материалов и комплектующих, — заявил Мишустин на состоявшемся затем совещании по развитию гражданского авиастроения.

Премьер сообщил, что принято решение выделить 41,8 млрд. рублей из Фонда национального благосостояния для увеличения выпуска Ту-214. Еще 80 млрд. рублей в ближайшие 2 года будет выделено на поддержку авиапрома по отдельной госпрограмме.