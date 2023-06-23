«Работа в крупной компании дала мне понимание выстраивания бизнес-процессов», - Владимир Болдырев о карьерном пути

— Владимир, давайте начнем с того, как вы пришли в профессию. Известно, что вы основали школу по программированию для подростков, с этого ли начался ваш карьерный путь?

— Да, все так. Изначально я работал преподавателем в школе программирования и робототехники для детей и подростков, а затем в 2017 году вместе с другом мы наняли преподавателей, открыли собственную школу и начали расширяться. Мне было всего 18 лет. В рамках этого проекта нам удалось привлечь инвестиции – 500 тысяч рублей. Это крупная сумма для молодого стартапа, благодаря которой нам удалось успешно развить проект.

Работа в школе стала первым толчком к моему развитию: я понял, как работает бизнес и как в нем выстраиваются процессы, а также впервые столкнулся с маркетингом и привлечением клиентов.

Параллельно с этим мы с друзьями пытались создать продукты в сфере Computer Vision. Мы хотели встроить камеры в стенды торговых центров и с помощью биометрии транслировать людям подходящую им таргетированную рекламу. Однако допустили первую ошибку стартапера – не проверили спрос. Проект провалился, но мы получили бесценный опыт в IT и управлении проектами.

— Вы работали в Яндекс Толока в качестве менеджера по развитию бизнеса. Какие инсайты вы получили благодаря этому опыту?

— После работы со стартапами я понял, что мне не хватает экспертизы, поэтому я решил попробовать себя в работе с крупными IT компаниями, чтобы набраться опыта. Затем мне удалось попасть в коммерческий департамент Яндекса в качестве стажера. Надо сказать, что конкурс был большой: 70 человек на место, однако мне удалось не только попасть на стажировку, но и затем перейти в штат компании, где я в очень короткий срок стал менеджером по развитию бизнеса. В зону моей ответственности входило: общение с заказчиками, анализ рынка, выстраивание стратегии и поиск точек роста за счет разработки новых продуктов.

Работа в такой крупной компании дала мне понимание выстраивания бизнес-процессов, научила работать в команде и быть ее лидером. Я смог развить продукт и повлиять на его будущее, а также расширить границы его использования не только в России, но и в странах СНГ.

— Владимир, сейчас вы имеете большой опыт работы и занимаете позицию Head of Product, что входит в ваши обязанности?

— С 2021 года я отвечаю за продукт «Речевая аналитика» и занимаюсь его развитием на рынке РФ и СНГ. В мои обязанности входит: построение бизнес-стратегии, видения и фокусов продукта, управление коммерческой командой и командой разработки, построение процессов внутри команды, воронки продаж, планирование бюджета, ресурсов, построение P&L, улучшение продукта с помощью разработки новых фич и проверка гипотез продукта для поиска новых точек роста. Продукт инновационный: он позволяет оптимизировать процессы колл центров, улучшить customer service. Благодаря этой работе моя зона ответственности расширилась, и я стал решать более крупные и масштабные задачи, чему очень рад.

— Какие тренды в вашей сфере вы как эксперт можете выделить?

— Если говорить про b2b рынок, то на международной арене сегодня активно развиваются облачные решения – это настоящий тренд последних лет. Также стоит отметить и важную тенденцию на российском рынке IT – это импортозамещение. Многие бренды и компании ушли из России и благодаря этому сегодня создаются аналоги и выходят отечественные разработки. И последний тренд, конечно же, искусственный интеллект. Сегодня инструменты на основе ИИ помогают эффективно контролировать коммуникации в контакт центрах, например.