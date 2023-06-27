Тарас Рябоконь: “Команда - это самая основная движущая сила на рынке”

Одной из самых ярких фигур на данном рынке является Тарас Рябоконь - основатель компании 2D-анимации “FX MONSTER”, которая на сегодняшний день занимает одну из лидирующих позиций на рынке стоковой анимации. Поговорили о карьерном пути, о профессиональной позиции, а также о том, как изменились условия, и что сегодня необходимо, чтобы быть успешным на высококонкурентном рынке стоковой анимации.

- Тарас, расскажите, как Вам пришла идея создавать дизайны и продавать их на микростоках?

- Будучи дизайнером, мне было интересно попробовать работать в новом формате и с новыми проектами. Изменение рынка, появление новых технических возможностей и направлений как раз дали почву моему развитию на микростоках. Ведь еще относительно недавно в индустрии все было по-другому: примерно в 2013 году существовали крупные студии моушн-дизайна, а люди, которым нужно было сделать анимационный продукт, нанимали эти крупные студии на проект. Чтобы сделать минутный ролик, требовалось потратить около 5000 долларов на оплату работы студии. Постепенно начали появляться и развиваться микростоки, на которых даже одиночные авторы могли создавать и продавать свои видео-шаблоны, готовые пресеты анимации. Суть тут следующая: авторы делают самую сложную работу, а конкретный человек, не обладающий комплексными и сложными навыками в области дизайна, может использовать готовый шаблон и, таким образом, создавать ролики, которые раньше стоили 5000 долларов. Сейчас, используя шаблоны, человек может сделать ролик за 100 долларов, к примеру. На момент начала моей работы на микростоках такое направление только развивалось. Мне было интересно, чувствовались перспективы, поэтому начал развиваться активно.

- На сегодняшний день Ваша компания является одной из самых крупных на данном рынке. Расскажите, пожалуйста, как Вы начинали?

- Начинал я самостоятельно, в одиночку. Развитие шло очень постепенно. Мне потребовалась помощь, потому что некоторые вещи и задачи я не успевал решать самостоятельно. Поэтому я позвал своего друга, и он начал мне помогать. Изначально мы вместе работали на съемной квартире - такая атмосфера стартапа. Постепенно перед нами появлялись более сложные задачи, а для мелкой рутины, которая нам была понятна, мы находили нового сотрудника. Нового человека мы обучали и принимали в команду. Для нас было очень важно, чтобы человеку было интересно расти и развиваться в данном направлении. Таким образом мы постепенно росли, привлекая и обучая новых членов команды.

- Насколько большой у Вас штат сотрудников на текущий момент?

- Около 50 человек. Ранее у нас была студия, где работало около 30 человек. Сейчас мы полностью перешли на работу онлайн. Очень удобно, что географически мы можем привлекать сотрудников даже из разных стран. Это очень упрощает организацию общей работы.

- С крупнейшими мировыми компаниями, зарекомендовавшими себя, как правило, стремятся сотрудничать крупные бренды. Расскажите, с какими брендами успели поработать Вы?

- Очень со многими известными компаниями. Могу привести в пример Google, Supercell,, Coca-Cola, Ebay, Nike, Prada, Visa, Huawei, Bank of America, Adobe. И этот список можно продолжать очень долго. Тут влияет специфика направления, в котором мы работаем. Данные компании покупали на микростоках наши шаблоны и использовали их в своих продуктах, рекламных компаниях. Важно понимать, что каждая компания не нанимала меня или кого-то из членов моей команды отдельно на проект. Мы принципиально работаем в другом формате - исключительно через микростоки.

- Почему для Вас это направление принципиально более значимое?

- Тут работает множество факторов. В рамках нашей стратегии развития, в нашем состоянии невыгодно заниматься работой на фрилансе, неважно для кого и за какие деньги, так как любой заказ - это всегда большое количество правок, множество переговоров, обсуждений концепций и вероятные корректировки в процессе работы. Такие проекты могут затянуться на много месяцев, что для нас будет считаться упущенной выгодой и упущенными возможностями, так как за это время мы можем подготовить и выпустить несколько разнообразных продуктов, которые, к тому же, могут приобрести несколько крупных заказчиков. Мы можем потратить те же самые усилия, чтобы сделать шаблон, и этот шаблон принесет в течение 5 лет в 30 раз больше прибыли, чем тот проект, который мы можем взять сейчас. Это работа в долгую. Для меня также важно, чтобы в моей деятельности сохранялась свобода творчества. Да, мы рискуем, когда придумываем идею и шаблон сами. Но мы принимаем эти риски, нам это намного выгоднее. Все дело в том, что у нас в настолько большом количестве выпускаются продукты, что статистически наша маржинальность равняется примерно 70-80%.

- Расскажите, пожалуйста, чем Вы занимаетесь на текущий момент как руководитель компании?

- Раньше я сам рисовал всю анимацию, все делал своими руками. Конечно, это был начальный этап развития. Сейчас выступаю в роли арт-директора и глобально руковожу всей командой в рамках выбора направления, куда нам двигаться. Активно слежу за тем, куда движется рынок и, исходя из этого, принимаю решения, какую стратегию выбрать, как развиваться дальше. Как руководитель я понимаю: чтобы создавать актуальный продукт, нужно немного предсказывать движения рынка, иначе есть большой риск остаться, так сказать, “на обочине” индустрии.

- Как Вы считаете, Тарас, что отличает Вашу компанию от конкурентов?

- Рынок достаточно сильно изменился. Нас выделяют, в первую очередь, масштабы деятельности. Нам принадлежит около 7000 шаблонов. Конечно, без качественно построенной структуры компании невозможно занимать высокую позицию на таком быстро меняющемся рынке. Процесс разработки и выпуска всего одного шаблона достаточно трудоемкий. А у нас в компании вся работа разбита по отделам. Отдел дизайнеров разрабатывает графический дизайн, как элементы шаблона будут выглядеть. Отдел анимации делает из этого слайд-шоу, переходы. Далее идет отдел подготовки структуры, цель которого сделать продукт таким, чтобы каждый шаблон был настраиваемым под конкретные цели и личные нужды покупателя. Далее идет конвертация под все видеоредакторы. После этого специалисты подготавливают видеопрезентацию продукта. И потом идет финальный этап - загрузка проекта, выгрузка на рынок. В нашей компании все отделы работают очень слажено, поэтому нам удается в очень короткие сроки создавать и адаптировать большое количество интересных работ. Это также помогает нам постоянно быть актуальными и не терять подвижность в выборе стратегии.

- Тарас, как Вы считаете, насколько сильно изменился рынок к сегодняшнему дню, и что сегодня является самым важным в отрасли?

- С момента, когда я начинал, рынок очень сильно изменился. Более того, правила изменились полностью. Сейчас одиночному автору, каким был я на первом этапе развития, уже невозможно выжить, потому что пришли крупные студии, такие как мы. Человеку одному сейчас заработать на стоках крайне сложно, для этого нужно быть очень талантливым и очень трудоспособным. По сути, мы сами способствовали тому, чтобы рынок изменился. Команда на сегодняшний день - это самая основная движущая сила на рынке, так как создание продукта всегда подразумевает множество шагов и процессов. Одиночные авторы не смогут выжить только потому, что они не будут успевать за крупными студиями. Но это не говорит о том, что теперь рынок будет находиться в стагнации. Мы постоянно пробуем новое и ищем актуальные решения.