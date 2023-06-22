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Звезды22 июня 2023 14:00

Иван Охлобыстин: Михаил Ефремов уже попадал в пьяное ДТП десять лет назад и зарекался больше не пить

Близкий друг снова ошарашил публику подробностями
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Близкий друг снова ошарашил публику подробностями

Близкий друг снова ошарашил публику подробностями

Пока Михаил Ефремов продолжает отбывать срок за ДТП со смертельным исходом, а его жена Софья Кругликова просит за эксклюзивную информацию о муже 5 миллионов долларов, друг семьи актера Иван Охлобыстин продолжает раздавать откровения направо и налево совершенно бесплатно и открыто. Как настоящий товарищ и честный человек.

Сначала Охлобыстин удивил публику новостью о том, что Ефремов собирался отправиться в зону СВО, но его не признали годным для этого.

А теперь в свежем интервью Иван Иванович вспомнил еще один уникальный случай из жизни друга. Оказывается, десять лет назад у Ефремова уже было пьяное ДТП. Видимо, без летального исхода, раз дело удалось замять и о нем никто не знал.

— Я его не оправдываю, это было убийство, — подчеркнул Охлобыстин в интервью влогу «Абзац». — Но вообще странная история. Он не пил за рулем очень долго (!). Выпивал, он пьющий человек — да. Но у него была авария 10 лет назад. Еще до этой истории. И он дал себе зарок не пить (за рулем). Я его ни разу не видел за рулем пьяным. Даже с похмелья не садился за руль. В их семье был дивный человек, водитель, он развозил детей по институтам, забирал Мишку, если было застолье. Он боялся ездить пьяным. Как так получилось? Все когда-то случается...

О такой аварии ни в 2012, ни в 2013 году никто ничего не писал. Получается, дело удалось замять — и Ефремов отделался легким испугом. Увы, это не помогло избежать человеческих жертв. В ДТП в 2020 году актер угробил 57-летнего Сергея Захарова.

По мистическому совпадению это не первое смертельное ДТП и в семье Захаровых. Оказывается, брат погибшего в аварии на Смоленской площади по вине Ефремова курьера Кузнецова тоже умер в результате ДТП более 10 лет назад. И чуть ли не в тот же день.

— 24 июля 1998 года Виктор Венедиктов, двоюродный брат покойного Сергея Захарова, ехал на автомобиле в своей полосе поздно ночью (так же, как и Сергей 8 июня), когда выскочивший автомобиль со встречной полосы нанес ему увечья, несовместимые с жизнью, — рассказывал адвокат Александр Добровинский. — Через семь дней Виктор Венедиктов скончался в больнице.

У Виктора Венедиктова остались вдова и 14-летняя дочь. У погибшего Сергея Захарова остались вдова, двое детей и пожилая мать.

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