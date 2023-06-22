Иван Охлобыстин: Михаил Ефремов уже попадал в пьяное ДТП десять лет назад и зарекался больше не пить

Близкий друг снова ошарашил публику подробностями

Пока Михаил Ефремов продолжает отбывать срок за ДТП со смертельным исходом, а его жена Софья Кругликова просит за эксклюзивную информацию о муже 5 миллионов долларов, друг семьи актера Иван Охлобыстин продолжает раздавать откровения направо и налево совершенно бесплатно и открыто. Как настоящий товарищ и честный человек.

Сначала Охлобыстин удивил публику новостью о том, что Ефремов собирался отправиться в зону СВО, но его не признали годным для этого.

А теперь в свежем интервью Иван Иванович вспомнил еще один уникальный случай из жизни друга. Оказывается, десять лет назад у Ефремова уже было пьяное ДТП. Видимо, без летального исхода, раз дело удалось замять и о нем никто не знал.

— Я его не оправдываю, это было убийство, — подчеркнул Охлобыстин в интервью влогу «Абзац». — Но вообще странная история. Он не пил за рулем очень долго (!). Выпивал, он пьющий человек — да. Но у него была авария 10 лет назад. Еще до этой истории. И он дал себе зарок не пить (за рулем). Я его ни разу не видел за рулем пьяным. Даже с похмелья не садился за руль. В их семье был дивный человек, водитель, он развозил детей по институтам, забирал Мишку, если было застолье. Он боялся ездить пьяным. Как так получилось? Все когда-то случается...

О такой аварии ни в 2012, ни в 2013 году никто ничего не писал. Получается, дело удалось замять — и Ефремов отделался легким испугом. Увы, это не помогло избежать человеческих жертв. В ДТП в 2020 году актер угробил 57-летнего Сергея Захарова.

По мистическому совпадению это не первое смертельное ДТП и в семье Захаровых. Оказывается, брат погибшего в аварии на Смоленской площади по вине Ефремова курьера Кузнецова тоже умер в результате ДТП более 10 лет назад. И чуть ли не в тот же день.

— 24 июля 1998 года Виктор Венедиктов, двоюродный брат покойного Сергея Захарова, ехал на автомобиле в своей полосе поздно ночью (так же, как и Сергей 8 июня), когда выскочивший автомобиль со встречной полосы нанес ему увечья, несовместимые с жизнью, — рассказывал адвокат Александр Добровинский. — Через семь дней Виктор Венедиктов скончался в больнице.

У Виктора Венедиктова остались вдова и 14-летняя дочь. У погибшего Сергея Захарова остались вдова, двое детей и пожилая мать.

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