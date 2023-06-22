Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Мелитополе

Сотрудники Федеральной службой безопасности России продолжают расследовать деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, которая базировалась в Мелитополе.

«Задержанными лицами совершены покушения на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался. В ходе расследования указанных преступлений, получена информация о планируемом террористами подрыве железнодорожных путей в момент следования по нему состава, перевозящего военную технику и грузы для ВС России, - сообщается в заявлении ФСБ России. Диверсия готовилась с применением самодельного взрывного устройства, которое было получено участниками преступной группы от представителей СБ Украины»

В ведомстве отметили, что в результате реализации информации террористы задержаны в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Отметим, ранее сообщалось о том, что СБУ вербовало среди украинских граждан пилотов гражданской авиации, которые на частных самолетах сбрасывали в условном месте диверсантам части фугасов. У всех членов преступной группировки были четкие обязанности: одни доставляли части бомб, другие собирали фугасы, они лично не знали тех, кто следил за жертвами, закладывал бомбы и приводил их в действие.

«Я вела наблюдение за передвижением железнодорожных составов, данную информацию передавала родственнику, который впоследствии передавал ее Службе безопасности Украины», - рассказала одна из задержанных на допросе.

Другая задержанная следила за руководителем местного предприятия: «Полученную информацию в дальнейшем передавала своей близкой связи, а после моя близкая связь передавала работникам СБУ для того, чтобы выбрать место и способ подрыва».

Координировал всех участников преступной группы один сотрудник СБУ. Он присылал им деньги, инструкции, поручал вести слежку, просил прислать фотографии объектов и тайников, где они закапывали бомбы. Украинская разведка использовала туже схему, что и их наркодилеры в России.

На кадрах ФСБ России можно увидеть завернутые в целлофан самодельные взрывные устройства, а также дюпеля и шарики от подшипников, которые должны были стать поражающим элементами.

Все участники террористической группы арестованы, их будут судить за «террористический акт», «содействие терроризму». Радикалов ждет длительный срок в колонии.