Россияне призвали школы уделять больше внимания изучению Великой Отечественной

Владивосток. Школьники во время торжественной линейки, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юрий Смитюк/ТАСС

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. А сегодня по всей России проходят памятные акции, жители страны зажигают свечи и поминают подвиги героев.

Чтобы со временем память о тех временах не угасла, 59% россиян предлагают больше времени уделять изучению Великой Отечественной войны в школах. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

«У нас в семье был ветеран войны, дошедший до Берлина, и он очень мало рассказывал о войне. Говорят, фронтовики вообще не любили говорить об этом времени. И черпали мы знания из книг, из рассказов учителей, ибо не всегда в семье велись такие разговоры. Победа - это наше общее, всенародное, и хранить память об этом надо всем миром. Поэтому остановлюсь на ответе: «уделять внимание в школе». Надо об этом говорить с детьми в школе, надо нести патриотизм в массы, а семья поддержит», - делится своим мнением участник опроса.

Еще 53% считают, что в первую очередь память должна передаваться в семьях. Прадеды и прабабушки пережили войну сами, их дети выросли в послевоенное время, а современное поколение должно узнавать от родственников, как непросто пришлось их семье, какие подвиги совершались ради их жизни и мира.

«Память должна передаваться в семьях» - по-моему, самый правильный и единственный вариант. Если этого не будет, другое не поможет», - рассуждает участник исследования.

42% россиян напоминают, что важно и нужно вспоминать героев войны и их подвиги не только 9 мая и 22 июня, надо говорить об это с детьми, и тогда прошлое останется с нами и ничто не будет забыло.

28% опрошенных отмечают, что государственные телеканалы должны чаще и больше показывать документальных фильмов о войне, а то порой даже в большие праздники крутят развлекательные передачи и не рассказывают о важном.

19% респондентов заявили, что в стране должно проводиться больше памятных мероприятий, и не только в Москве, чтобы люди увидели акцию по телевизору, а повсюду, даже в самых маленьких городах и отдаленных селах.

17% предлагают просто снимать больше фильмов о войне. По их мнению, современное кино поможет новым поколениям лучше понять историю, чем учебники или другие книги, которые не всегда легко читаются.

Еще 1% выбрали вариант «другое», и многие из них заявили, что выбирают все варианты, именно совокупной этих действий, на их взгляд, и поможет сохранить память о военных временах.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,2 тысячи человек.