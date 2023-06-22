В Италии запретят пить за рулем, а за разговор по мобильнику можно будет лишиться прав

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В Италии собрались радикально ужесточить ответственность за нарушение целого ряда правил дорожного движения, сообщает агентство «ANSA».

При этом, если изначально проектом закона, выдвинутого местным МВД, предусматривалось лишь навести порядок среди владельцев и арендаторов электросамокатов и увеличить ряд штрафов, то после случившейся буквально на днях жуткой автоаварии, было принято решение внести в документ ряд изменений. Напомним, что 14 июня в Риме 4 молодых видеоблогера с канала «TheBorderLine» (Граница) в ходе съёмки клипа на арендованном «Ламборгини» спровоцировали серьёзное ДТП, в результате которого погиб пятилетий ребёнок.

Теперь предполагается, что если водитель получит любой «суперштраф», за который снимается 10 очков (в Италии действует бальная система автомобильных прав, - прим. автора) и у него уже нет полных 20, то действие его ВУ будет приостановлено.

Среди указанных правонарушений - езда против движения, игнорирование запрета на обгон, а также превышение максимальной скорости более чем на 10 км/ч и не более чем на 40 км/ч. В таких «легких» случаях автовладельцу придётся стать пешеходом на 7 - 15 дней, в случае же даже мелкого ДТП этот срок будет удваиваться.

Гораздо рискованнее станет вождение для любителей поболтать по телефону без гарнитуры или выпить «на ход ноги» перед дорогой. Примечательно, что в Италии и так нельзя употреблять алкоголь за рулем, однако текущие нормы содержания его паров в выдыхаемом воздухе позволяют употребить один бокал вина или шампанского, кружку пива или 50-100 граммов некрепкого ликера. Теперь же наличие даже лёгкого «запашка» может стать причиной лишения прав - новые меры напрямую запрещают выпивать перед поездкой или накануне. При этом рецидивистов и вовсе предлагается обязать оснащать авто «алкозамками» (специальное устройство, блокирующее запуск двигателя в случае, если водитель не трезв).

Кроме того, вводится понятие «агрессивный стиль вождения», так что заядлым лихачам тоже придётся стать пешеходами на неопределённый срок.

Молодым водителям будет запрещено покупать мощные автомобилями (с двигателем более 95 л.с.) в течение первых трёх лет после получения прав (в настоящее время этот срок составляет один год).

Не «обидят» и владельцев двухоколесного транспорта - предполагается, что «электросамокатчикам» необходимо будет не только использовать шлемы, но и ставить номера на свои «сани», а также приобретать полис ОСАГО.

Предполагалось, что законопроект будет рассмотрен советом министров сегодня, 22 июня, однако из-за личных обязательств премьер-министра Джорджи Мелони его обсуждение было перенесено на ближайший вторник.