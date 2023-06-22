AdIndex City Conference пройдет 29 июня в Москве

Масштабная летняя конференция AdIndex City Conference приглашает специалистов рекламы и маркетинга на площадку Loft Hall 4, чтобы стать частью профессионального нетворкинга

Тема конференции рекламного города — время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Это время глобальных изменений в индустрии, обновления и улучшения digital-процессов, а также коллабораций и партнерств.

В текущих реалиях все мы находимся в поиске стабильности и антикризисных решений. Поэтому на AdIndex City Conference будем обсуждать то, что волнует маркетологов, рекламщиков и наших клиентов сегодня:

- как попасть в окно возможностей, чтобы вывести новые продукты, сервисы и услуги на российский рынок;

- как увеличить спрос на предложения от технологических платформ и омниканального ретейла;

- как найти взаимовыгодные партнерства и коллаборации;

- как создать качественный PR;

- что сейчас происходит со спросом на big idea.

Особое внимание уделим частому вопросу: «А что у вас?» На него вместе с гостями будем искать ответы, делиться кейсами, обсуждать новые технологии и генерировать идеи.

Проанализируем текущие результаты и попробуем заглянуть в будущее совместной деловой активности.

Список спикеров конференции можно увидеть на сайте конференции.

В 2023 году конференция состоится в офлайн-формате и соберет на своей площадке директоров по маркетингу, медиабайеров и digital-директоров самых активных компаний-рекламодателей в России.

Следите за новостями и анонсами на AdIndex.ru.

До встречи на AdIndex City 2023!

Дата проведения: 29 июня 2023 года.

Адрес: Москва, 2-й Кожуховский проезд, 29, корпус 6 — Loft Hall 4.