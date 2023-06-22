AdIndex City Conference пройдет 29 июня в Москве

Масштабная летняя конференция AdIndex City Conference приглашает специалистов рекламы и маркетинга на площадку Loft Hall 4, чтобы стать частью профессионального нетворкинга
Тема конференции рекламного города — время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Это время глобальных изменений в индустрии, обновления и улучшения digital-процессов, а также коллабораций и партнерств.
В текущих реалиях все мы находимся в поиске стабильности и антикризисных решений. Поэтому на AdIndex City Conference будем обсуждать то, что волнует маркетологов, рекламщиков и наших клиентов сегодня:
- как попасть в окно возможностей, чтобы вывести новые продукты, сервисы и услуги на российский рынок;
- как увеличить спрос на предложения от технологических платформ и омниканального ретейла;
- как найти взаимовыгодные партнерства и коллаборации;
- как создать качественный PR;
- что сейчас происходит со спросом на big idea.
Особое внимание уделим частому вопросу: «А что у вас?» На него вместе с гостями будем искать ответы, делиться кейсами, обсуждать новые технологии и генерировать идеи.
Проанализируем текущие результаты и попробуем заглянуть в будущее совместной деловой активности.
Список спикеров конференции можно увидеть на сайте конференции.
В 2023 году конференция состоится в офлайн-формате и соберет на своей площадке директоров по маркетингу, медиабайеров и digital-директоров самых активных компаний-рекламодателей в России.
Следите за новостями и анонсами на AdIndex.ru.
До встречи на AdIndex City 2023!
Дата проведения: 29 июня 2023 года.
Адрес: Москва, 2-й Кожуховский проезд, 29, корпус 6 — Loft Hall 4.