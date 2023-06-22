ФСБ ликвидировало в Люберцах подпольную мастерскую по производству паспортов

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД России пресекли канал незаконной миграции в форме легализации иностранных граждан на территории нашей страны.

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД России пресекли канал незаконной миграции в форме легализации иностранных граждан на территории нашей страны. В подпольной мастерской подмосковных Люберец любой желающий мог сменить имя с фамилией и стать гражданином России, Абхазии, Южной Осетии, Словении и даже Украины.

В этой волшебной мастерской оперативники и следователи обнаружили массу пустых бланков паспортов и водительских прав. Да, вместе с российским паспортом можно было тут же обзавестись водительскими правами. Тем, кто не мог себе позволить выложить за подделку несколько десятков тысяч рублей, предлагали приобрести липовую миграционную карту и вид на жительство в России или Словении.

В ходе обысков по местам проживания мошенников изъяты: 12 мобильных телефонов, 2 ноутбука, 5 станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, 100 расшитых паспортов РФ, 50 голографических наклеек для паспортов РФ, 2000 листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в РФ и паспортов Абхазии, 2 клише из металла для отпечатки обложек паспортов РФ и Абхазии, 8 печатей для проставления отметок в паспорте и поддельные бланки миграционных карт, видов на жительство в РФ и Словении, паспортов Абхазии и Южной Осетии, водительских удостоверений РФ, Украины и Словении.

Мошенники предлагали купить фиктивное гражданство России, Абхазии, Южной Осетии, Словении и Украины

В этой лаборатории могли запросто снабдить фиктивными документами отряд диверсантов или компанию банковских заемщиков. В мастерской не задавали лишних вопросов, тем кто им платил.

Сейчас оперативники выявляют всех, кто уже воспользовался услугами люберецких мошенников или использовал поддельные документы.

Участникам преступной группы грозит до семи лет лишения свободы за организацию нелегальной миграции. Если выяснится, что с помощью их фальшивых документов были совершены преступления, то этот срок может значительно возрасти.