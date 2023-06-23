Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 июня 2023 года: Сколько раненных принимают в Киеве, перестанет ли незалежная качать газ из России и когда Зеленская видела мужа спящим

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Диверсантов перехватывают на всех направлениях

В районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении отражены две атаки подразделений 37-й бригады морпехов ВСУ в Новодонецком и Макаровке. А в Нескучном, Новоселках и Новодаровке российские ВКС били по подразделениям 31-й мехбригады, 110-й и 128-й бригад теробороны. Группировки войск «Восток» на Запорожском направлении нанесла противнику такой урон: более роты, два танка, четыре БМП, 8 бронемашин, два автомобиля и две гаубицы Д-20. «Южная» группировка войск отразила четыре атаки противника в районах Веселого, Северного и Первомайского в ДНР, уничтожив более 185 националистов, БМП, две бронемашины, три автомобиля и два склада боеприпасов ВСУ в Северске и Авдеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила пять атак противника, пресекла деятельность трех украинских ДРГ, вывела из строя свыше 135 боевиков, две БМП, две бронемашины, три пикапа, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила две украинские ДРГ, до 30 националистов, БТР, два автомобиля, и американскую САУ М109 Paladin. На Херсонском направлении потери противника таковы: до 45 бойцов, два автомобиля и гаубица Д-30. Наши ПВО перехватили пять ракет Storm Shadow, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 15 украинских БПЛА.

Мосты из Крыма в Херсонскую область восстановят оперативно

Владимир Сальдо, глава Херсонщины, сообщил, что поврежденные мосты, которые соединяют регион с Крымом, восстановят за несколько дней. Для чего уже выехали строители из других областей, в частности, из Ростовской. Сальдо заявил: «Я как инженер-строитель вижу, что здесь через несколько дней будет движение привычное, которое было до сегодняшнего утра». Утром 22 июня ВСУ обстреляли мосты на границе между Херсонской областью и Крымом около Чонгара британскими ракетами Storm Shadow. Транспорт пустили через Армянск и Крымский мост. Не напасетесь своих штормовых ракет.

Госпиталь в Киеве резко увеличил прием раненных

Телеканал ABC, ссылаясь на главу ведущего украинского военного госпиталя, сообщил, что это медучреждение принимает на 20% больше пациентов после начала наступления ВСУ. Начальник госпиталя уточнил, что большая часть ранений — осколочные. Aмериканский канал сообщил, что в прошлом году только в этой больнице провели более двух тысяч операций, не менее половина из которых — ампутации. Сколько таких госпиталей по Украине?

Через полгода Украина перестанет качать российский газ

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, заявил, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году. Тогда истечет срока действия контракта на транзит с «Газпромом». Эта артерия сейчас обеспечивает около 5% газовых поставок в Западную Европу. По данным экспертов Financial Times, шансы, что Киев и Москва договорятся о продлении пятилетнего транзитного контракта малы. Министр Галущенко указал, что европейские страны готовы к снижению российских поставок из-за сокращения спроса и выхода на альтернативные источники импорта — в первую очередь, СПГ. Они готовы, а зима покажет.

В США рассказали о приоритетах в отношении Киева

Ведант Патель, заместитель официального представителя Госдепа, заявил, что Белый дом намерен увеличить перечень видов вооружений, поставляемых Киеву. Сейчас Штаты вместе с союзниками проводят оценку типов вооружений, технологий и систем, в которых особо остро нуждается самостийная. Патель так и сказал: «Это является нашей стратегией в отношении поддержки безопасности Украины». А народ вы не спросили — вон половина немцев против таких поставок.

У украинских теннисисток развивается психоз

Леся Цуренко, украинская теннисистка, сообщила, что Женская теннисная ассоциация (WTA) начала расследование в отношении ее тренера Никиты Власова. Он в марте не дал Цуренко выйти на корт в матче против белорусски Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе. У украинки возникла паническая атака после разговора с одним из руководителей WTA о допуске россиян и белоруссов, а тренер ее радостно поддержал. Кто паникует, тот не подает справа, а идет налево.

Еврокомиссия готова благословить кражу российских денег

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сообщила, что эксперты ЕК до начала летних отпусков подготовят юридическое предложение о передаче конфискованных российских активов на восстановление самостийной. Она признала, что передатьзамороженные в странах Евросоюза средства России и российских олигархов с юридической точки зрения очень сложно. Но она уверена, что РФ все равно понесет финансовую ответственность за ситуацию на Украине. Сначала Россия кого-то вынесет, ну а потом понесет.

Зеленская призналась, что с президентом не спит

Елена Зеленская, спутница жизни шестого президента незалежной, сообщила, что они с мужем живут порознь. Трагикомик ночует в офисе, а она каждый день ходит в офис на работу, а затем возвращается к детям, Зеленский же ночует там, где трудится, «по соображениям безопасности». Зеленская заявила израильским СМИ, что «если нам повезет, мы можем встретиться в офисе за обедом». Сомнительное везение.

Мелитопольские подрывники задержаны ФСБ

В Мелитополе сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов, готовивших покушение на руководителей города. Агенты СБУ также готовили подрыв на железной дороге, чтобы уничтожить состав с российской военной техникой. Диверсантов задержали, когда они забирали бомбу из тайника. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 205.1 («Содействие террористической деятельности»). Сиденье и труд все перетрут.

Горячие эстонские парни не ждут быстрого наступления

Райнер Сакс, бывший глава внешней разведки Эстонии, считает, что ждать быстрого прогресса от наступления ВСУ - опрометчиво. Postimess приводит слова экс-разведчика о том, что украинские военные осторожно пытались прорвать линию обороны ВС РФ в трех местах, но не энергичными маневренными частями, а артиллерийским огнем. Сакс полагает, что украинские войска сейчас пытаются «проредить» российские силы. Он, думает, что ВСУ потеряли десятую часть предоставленной Западом техники. У эстонских ребят как обычно позднее зажигание — цифры давно выросли и выводы сделаны еще позавчера.

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