Сергей Степашин - о личных инвестициях: В Ленинграде это называлось «в складчину»

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня слово «инвестиция» звучит очень часто. Государственные люди призывают граждан активнее заниматься этим важным делом. Вот KP.RU и попросила известных людей поделиться опытом экономических вложений.

«А во что вы инвестируете?» Так звучал «Вопрос дня», который мы задавали нашим экспертам в четверг, 22 июня. (См. ответы в номере «КП» за пятницу, 23 июня - столичный выпуск - и на сайте KP.RU).

В нашей постоянной рубрике принял участия и известный политик и общественный деятель, председатель Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин.

- Мы с друзьями и коллегами в складчину построили православную гимназию в селе Городне, Тверской области,

- Я, наверное, один из немногих журналистов, кто там побывал.

- А ещё одну гимназию, - вспоминает Сергей Вадимович, - открыли в Муроме. Патриарх Алексий Второй попросил заняться этим хозяйством, когда я еще руководил Счетной палатой. Там же возродили древнейший на Руси монастырь. Откуда Илья Муромец, хочу напомнить «Комсомолке» , пошел на Киев.

- Скажите, пожалуйста, каков механизм, как вы все это дело инвестировали?

- Разные люди сбрасывались деньгами. Строителей подтягивали, ни одной бюджетной копейки в эти проекты не поступало.

Когда я работал в Счетной палате, у нас была годовая премия, поверь мне, очень приличная. И я от нее отказывался, отдавал на восстановление монастыря и строительство школ. Естественно, коллеги тоже последовали моему примеру, делали свои взносы. А потом, когда все завершилось и мы туда все вместе приехали, мне говорили: как это здорово!

- Получается, событие произошло лет 20 назад. А узнаю об этом только сейчас.

- А зачем хвастаться? Это же от души делается. Чего гордиться -то? Можешь – помоги, не можешь – не хвастайся.

- Теперь я понял, почему вы туда часто ездите, даже танцуете с ребятишками, я видел.

- Я в школе в Городне возглавляю попечительский совет, мы и сейчас им помогаем, чтобы держались на хорошем уровне. Помогает, кстати, и губернатор… Ровно такая же история и в Муроме, где в деле участвуют и губернатор, и мэр Мурома. И теперь муромская школа считается одной из лучших во Владимирской области, а та, что в Городне, одной из лучших в Тверской. Сейчас туда очередь, чтобы поступить учиться.

- А сколько там ребятишек занимается?

- За 300 в Муроме и порядка 150 в Городне.

- Как эти школы называются?? Церковно-приходские?

- Просто православная гимназия Ильи Муромца – это в Муроме. И православная гимназия в Городне. Ребятки получают замечательное светское образование и плюс, конечно, изучают религию, Закон божий. Кстати, 99% выпускников, по крайней мере, из Городни, поступают на бюджетные места в высшие учебные заведения и в Москве, и в Твери. Вот показатель.

- И это не обязательно религиозные учебные заведения?

- Да нет, никто же не ставит задачи готовить только священников.

- Я подумал, может быть, мы в юности покуролесили, а теперь таким образом грехи замаливаем?

- Нет, нет, упаси, Господь! Я же не бандит с большой дороги. Это в начале 90-х годов «братки» с золотыми цепями на шее, в малиновых пиджаках жертвовали деньги церкви. Потом их, правда, поубивали всех.

А мы хотели возродить православие, веру наших предков.