Анекдоты: После повышения штрафов многие водители перестали ездить на переднем сиденье, лишь бы не пристегиваться

Закон пирожка: начинка всегда находится в противоположной укусу стороне, так как она боится!
* * *
- Ну что? К вам или ко мне?
- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?!
- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?
* * *
Молодая мама в истерике звонит в скорую:
- Алло, доктор, мой сын наелся песка. Я дала ему воды. Что делать?
- Следите, чтобы не подходил к цементу!
* * *
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать: «Кто тут?».
* * *
Малограмотная бабуля получает пенсию и в ведомости ставит нолик. Почтальон удивленно:
- Бабуль, вы же всегда ставили крестик...
- Замуж вышла. Фамилию поменяла...
* * *
Мальчик понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.
* * *
Банк, в котором хранились мои деньги, вчера лопнул. Ударной волной директора банка отбросило аж на Канары.
* * *
По окончании охоты стрелки собираются на поляне. Последний прибегает и кричит:
- Все на месте?
- Все, - отвечают ему.
- Черт побери! - изумляется тот. - Значит, я подстрелил оленя!
* * *
- Вы не скажете, где здесь ювелирный отдел?
- В левом крыле. Правда, в таких масках там уже сегодня были...
* * *
Вот это совпадение: у директора заправки дети 92-го, 95-го и 98-го года рождения!
* * *
Судя по тому, что Достоевского изучают дети в школе, а взрослые его почти не читают, его можно назвать великим русским детским писателем.
* * *
Объявление:
«Стригу котов, возможна кастрация. В общем, как получится...»
* * *
Директор звонит секретарше:
- Света, напиши объявление, что во вторник состоится совещание начальников отделов!
- Николай Михайлович, а как пишется: вторниг или вторнек?
- Ладно, Света, пиши, что в среду!
* * *
- Вчера шел по городу с кирпичом в руках и улыбкой на лице. Дорогу мне уступали даже трамваи.
* * *
Когда-нибудь снимут фильм про всех президентов США по всем правилам толерантности, и только Барак Обама в этой картине будет белым.
* * *
Какой смысл говорить о льготах для населения, если у нас школьник без зарплаты обязан платить за проезд, а депутат на гособеспечении - нет?
* * *
- У тебя голова - как компьютер!
- Да! Умная!
- Не умная, а квадратная…