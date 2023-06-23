Анекдоты: После повышения штрафов многие водители перестали ездить на переднем сиденье, лишь бы не пристегиваться

Закон пирожка: начинка всегда находится в противоположной укусу стороне, так как она боится!

* * *

- Ну что? К вам или ко мне?

- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?!

- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?

* * *

Молодая мама в истерике звонит в скорую:

- Алло, доктор, мой сын наелся песка. Я дала ему воды. Что делать?

- Следите, чтобы не подходил к цементу!

* * *

Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать: «Кто тут?».

* * *

Малограмотная бабуля получает пенсию и в ведомости ставит нолик. Почтальон удивленно:

- Бабуль, вы же всегда ставили крестик...

- Замуж вышла. Фамилию поменяла...

* * *

Мальчик понял, что мама его обманывает, когда в третьем киндер-сюрпризе подряд ему попались желток и белок.

* * *

Банк, в котором хранились мои деньги, вчера лопнул. Ударной волной директора банка отбросило аж на Канары.

* * *

По окончании охоты стрелки собираются на поляне. Последний прибегает и кричит:

- Все на месте?

- Все, - отвечают ему.

- Черт побери! - изумляется тот. - Значит, я подстрелил оленя!

* * *

- Вы не скажете, где здесь ювелирный отдел?

- В левом крыле. Правда, в таких масках там уже сегодня были...

* * *

Вот это совпадение: у директора заправки дети 92-го, 95-го и 98-го года рождения!

* * *

Судя по тому, что Достоевского изучают дети в школе, а взрослые его почти не читают, его можно назвать великим русским детским писателем.

* * *

Объявление:

«Стригу котов, возможна кастрация. В общем, как получится...»

* * *

Директор звонит секретарше:

- Света, напиши объявление, что во вторник состоится совещание начальников отделов!

- Николай Михайлович, а как пишется: вторниг или вторнек?

- Ладно, Света, пиши, что в среду!

* * *

- Вчера шел по городу с кирпичом в руках и улыбкой на лице. Дорогу мне уступали даже трамваи.

* * *

Когда-нибудь снимут фильм про всех президентов США по всем правилам толерантности, и только Барак Обама в этой картине будет белым.

* * *

Какой смысл говорить о льготах для населения, если у нас школьник без зарплаты обязан платить за проезд, а депутат на гособеспечении - нет?

* * *

- У тебя голова - как компьютер!

- Да! Умная!

- Не умная, а квадратная…