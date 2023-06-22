Губернатор Александр Дрозденко и ветераны Ленинградской области почтили память павших солдат в Брестской крепости

Губернатор Александр Дрозденко принял участие в митинге-реквиеме в память о павших советских воинах. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В День памяти и скорби у стен Брестской крепости прошел митинг-реквием в память о павших советских воинах. Делегация Ленинградской области – региона, на территории которого три года шли ожесточенные бои, встретила 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Республике Беларусь. На рассвете губернатор Александр Дрозденко вместе с ленинградскими ветеранами возложил цветы к мемориалу и принял участие в траурной церемонии.

Глава Ленинградской области на рассвете 22 июня возложил цветы к мемориалу защитникам Брестской крепости. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«В День памяти и скорби сюда не надо никого приглашать. Тысячи людей приходят сами, приезжают из других городов и государств. 22 июня в 4:15 фашисты открыли артиллерийский огонь по Брестской крепости. Началась Великая Отечественная война. Фашисты планировали овладеть укреплением к 12 часам пополудни в первый день войны. Последний защитник окруженной крепости был захвачен 23 июля 1941 года, на тридцать второй день войны. Защитники Брестской крепости ушли в бессмертие. Ради жизни и ради Победы», - рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

После памятных мероприятий на территории крепости, как и в июне 1941-го, развернулся бой. Более 200 реконструкторов из 50 военно-исторических клубов разных стран показали главные моменты обороны Бреста. Зрители увидели, как жила крепость в последние мирные часы перед нападением фашистов, и как ее защитники еще месяц сражались с оккупантами до последнего патрона.

В этот же день в Бресте прошла презентация книги «Срока давности не имеют…». Новый том «Библиотеки Союзного государства» посвящен Ленинградской битве. Масштабное сражение длилось с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Ленинградская земля понесла колоссальные потери. В основу книги легли доказательства военных преступлений фашистов против народа Советского Союза, а также решения судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, признавших геноцидом действия немецких захватчиков в блокадном Ленинграде и в Ленинградской области.

Более 200 реконструкторов показали, как развивались события в первые часы атаки на крепость. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Александр Дрозденко принял участие в дискуссии о преступлениях фашистов в годы войны. Губернатор напомнил о важности патриотического воспитания: необходимо рассказывать молодежи правду о событиях тех лет, чтобы подобные зверства больше никогда не повторились. Глава Ленинградской области предложил ввести в школах дополнительные занятия по истории Великой Отечественной войны.

«Мне кажется, нужна отдельная программа, которая бы подробно рассказывала о Великой Отечественной войне. Когда смотришь учебник истории, то Великой Отечественной войне посвящено малое количество разделов. Я понимаю, что школьник должен выучить историю от Рюрика до сегодняшних дней, но тогда давайте честно скажем: мы не можем этот материал дать в рамках школьных уроков истории, давайте введем дополнительный урок, как мы ввели дополнительный урок физкультуры и профессиональной ориентации. Почему бы нам не ввести дополнительный урок, который будет наших ребят воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине и братства, которое сегодня есть между нами, мы даже говорим на одном языке», - предложил Александр Дрозденко.

Дополнительные уроки сегодня будут полезны не только детям: многим взрослым тоже не помешает освежить память и вспомнить, как на самом деле писалась история Великой Отечественной войны. Поэтому участники встречи предложили направить экземпляры книги послам Евросоюза в Москве и Минске, а также всем тем, кто сегодня сомневается в победе советского народа над фашизмом. По словам Государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России Дмитрия Мезенцева, дискуссия о событиях военных лет поможет понять, как нашим странам сегодня противостоять беспрецедентному давлению Запада.

Новая книга «Библиотеки Союзного государства» посвящена Ленинградской битве. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Александр Дрозденко также предложил запустить новый туристический проект для детей: создать железнодорожный маршрут, по которому школьники из Ленинградской области могли бы путешествовать в Беларусь, чтобы посетить Брестскую крепость. Такой же маршрут можно запустить и в обратную сторону, чтобы белорусские ребята приезжали посмотреть Дорогу жизни в Ленинградской области.

«Маршрут у нас отработан в партнерстве с «Российскими железными дорогами», ежегодно тысячи детей со всей России мы принимаем на маршруте с проживанием, питанием и экскурсиями. И также ленинградские ребята приезжали бы на 2-3 дня посмотреть Брестскую крепость. Это будет интересно детям, и это важно нам - взрослым», - рассказал Александр Дрозденко.