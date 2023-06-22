Президент Украины снова занялся ядерным шантажом: Зеленский выступил с очередными «смелыми» откровениями

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Вседозволенность развращает. Да, при дворах европейских монархов были шуты, которым дозволялось такое, за что любой вельможа не сносил бы головы. Но никто из них никогда не становился правителем, хотя некоторые и могли влиять на принятие решений исподволь. Украина тут отличилась тем, что под гримасы демократии выбрала себе главным начальником шута, а теперь расхлебывает. А тот с каждым днем становится все наглее, буквально пьянея от ощущения своей безнаказанности. И от того, что на Западе не нашлось ни умного, ни смелого человека, который бы объяснил ему, чем гастроли отличаются от визита, а международный договор от рекламного контракта.

Володымыр Зеленский, который не живет со своей женой, зато его любит президент Польши Дуда (Макрону обидно, наверное), выступил с очередными «смелыми» откровениями.

Сначала, за пару недель до саммита НАТО в Вильнюсе, которым Запад уже провел Зеленскому по губам, президент Украины откровенно начал Запад шантажировать, сообщив, что «Россия готовит теракт на ЗАЭС» (Запорожской атомной электростанции, да еще специально добавив, что это будет теракт с выбросом радиации в воздух. Вопрос, зачем это России, в Киеве даже не возник. Раз Зеленский сказал, значит, так оно и есть: «кровавый комик», по мнению украинцев, врать не будет. А что он все время только и делает, что врет, они понимать не хотят. А потому жители украинской столицы быстро рванули в аптеки и скупили йод и йодид калия.

А вот зачем такой теракт самому Зеленскому, очень даже объяснимо. «Контрнаступ» провалился так, что о нем в Киеве предпочитают не вспоминать. И Зеленский шантажирует, причем, своих союзников на Западе, что если Украине не пойдут в Вильнюсе навстречу в вопросе о членстве в НАТО, он постарается устроить «Большой Бум» на ЗАЭС, обвинив в этом Россию. И они будут вынуждены поддержать эту «легенду» от Зеленского. Потому что у них не будет другого выхода, ведь они же союзники.

Безопасность России, как, собственно, и самой Украины, Западу до лампочки. И Зеленский мог бы взрывать на Украине что угодно. Но вот воздушные массы могут принести радиоактивные осадки в Европу, что странам ЕС, мягко говоря, совсем не понравится. А в том, что он способен на такое, никто из них, похоже не сомневается.

Впрочем, просто угрожать миру ядерной катастрофой Зеленскому показалось мало. И он начал угрожать президенту России Владимиру Путину.

- Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, не только Украине, но и всему миру, так как последствия будут во всем мире, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности, - заявил Зеленский, надувшись от собственной значимости. - Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи. Я считаю опасным его круг людей. Близкий круг, который поднимает эту тему. Опасным является то, что он на территорию Беларуси транспортировал соответствующее оружие.

Такое громкое заявление от имени мира позволил себе украинский лидер. Хотя, если брать по делам, то мир давно уже должен был озаботиться устранением самого Зеленского. Вообще-то, Владимир Путин ни разу еще не сделал того, в чем его обвиняют Байден и Зеленский, то есть не угрожал применением ядерного оружия. Наоборот, он четко объяснял раз за разом, в каких случаях это оружие может быть применено в рамках российской оборонной концепции. И это Зеленский, если кто забыл, 20-го февраля прошлого года грозился тем, что Украина начнет процесс обретения ядерного оружия.

А вот «старина на перфокартах», которого мама когда-то назвала Джозефом и Робинеттом, давеча опять выразился, что угроза применения Путиным ядерного оружия реальна. Но Джозеф – это Джозеф, каждое его выступление публика ожидает с нетерпением, а госслужащие США – с ужасом. Джозеф недавно пообещал сохранить водные ресурсы к 2020 году, заявил, что уже 207 лет занимается внешней политикой, и перепутал пост, который занимает премьер-министр Индии, назвав его президентом. Более того, встречая Моди, Байден приложил руку к груди при звуках индийского гимна, перепутав его с американским, и лишь спустя секунд двадцать до него дошло происходящее, после чего он сделал вид, что просто полез рукой в карман. Ну, а про то, как Байден одной фразой обнулил и даже заминусовал все итоги полугодовой работы Госдепартамента и тщательно подготовленного визита Госсекретаря Блинкена, и говорить нечего.

Так что, Зеленский явно выбрал себе не тот пример для подражания. Хотя, с другой стороны, какая разница. Сладкая парочка, которой только и достоин нынешний Запад.

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