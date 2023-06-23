Вопрос дня: А вы во что инвестируете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наш корреспондент решил было научиться инвестиционному делу, но вовремя остановился.

Николай Аулов, фермер, Краснодарский край:

- В покупку земли. Сам живу в селе и вижу от этого бизнеса реальную отдачу. Помню цитату из «Приключений Тома Сойера», когда герои искали, куда вложиться: «Домов можно настроить, а земли больше не будет».

Сергей Степашин, экс-премьер России:

- Мы в складчину «инвестировали» в строительство православных гимназий в Муроме и в тверском селе Городня. В Муроме возродили и древнейший на Руси монастырь. Откуда деньги? Когда я работал в Счетной палате, отказывался от премий. И коллеги брали пример.

Евгений Моисеев, мэр Кисловодска:

- Главное в моей семье - образование. Это лучшая инвестиция, вот на это и идут деньги.

Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края:

- С четырьмя сыновьями на инвестиции ничего не остается, все вкладываю в детей, в их учебу. Были бы лишние деньги - вложился бы в сельское хозяйство.

Мария Лапук, сооснователь PR-агентства Vinci Agency:

- Я вкладываюсь в акции технологических компаний и стартапы на ранних стадиях. Если первое менее рисковое, то второе - почти стопроцентный риск, но и заработок возможен значительный.

Мурад Аракелян, бизнесмен:

- Инвестирую в свой бизнес. И в бесплатные выставки в своем баре для арт-сообщества. Художники показывают свои картины. А сам я занимаюсь тату-искусством.

Эдуард Семенов, экономический аналитик:

- Выбор инвестиций сейчас небольшой. Очень хороший инструмент - зеленые облигации, например правительства Москвы. Зеленая экономика - это будущее. Доллар и евро нам недоступны, нужно развивать свое.

Анатолий Аксаков, председатель Ассоциации банков России:

- Чтобы инвестировать, нужно время, а у меня его нет. Поэтому инвестирую во внуков и внучек.

Алексей Третьяков, председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса:

- Важнее всего - развитие семьи, трачу деньги на это. А с учетом санкций не вижу реальных инструментов, чтобы сохранить деньги и приумножить.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Я пенсионер, инвестировать не могу, иначе на что жить? А богатым советую построить детсад и назвать его именем любимой жены - память будет на годы!

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