Космос, Арктика, Индустрия 4.0: представители России и ОАЭ обсудили будущее партнерских отношений

Фото фонда Росконгресс

Отношения с ближневосточными странами всегда занимали во внешней политике России особое место, а начиная с прошлого года партнерство, в частности, с Объединенными Арабскими Эмиратами вышло на новый уровень. За последние пять лет торговый оборот увеличился почти в 6 раз, а в прошлом году достиг исторического максимума и составил 9 млрд долларов.

Российские компании рассматривают ОАЭ как один из ведущих производственных и логистических центров. Также заметен рост интереса эмиратских инвесторов к российской экономике. Эксперты отмечают широкий спектр потенциальных возможностей, открывающихся на фоне изменений экономического порядка. О будущем отношений между нашими странами и шла речь в дискуссии «Россия-ОАЭ» на площадке Петербургского международного экономического форума.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ

Открыл бизнес-диалог вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он напомнил, что традиционным фундаментом внешней экономической деятельности выступала индустриальная кооперация.

- Индустриальная кооперация — основа увеличения инвестиций и торгового оборота. За последние годы создан неплохой фундамент взаимодействия в области машиностроения, авто-, авиапрома, фармацевтики, цифровой индустрии, - заметил министр.

По его словам, российский бизнес проявляет большой интерес к размещению производственных и логистических мощностей в Эмиратах. Отечественные компании заинтересованы в создании площадок не только для поставок своей продукции на рынок ОАЭ, но и создания хаба для экспорта в страны Персидского залива.

Особое место в двухсторонних отношениях занимают инвестиции.

- Мы ожидаем продолжения инвестиционного сотрудничества с ОАЭ. За последние годы эмиратские компании инвестировали в разные сферы российской экономики, и эти инвестиции себя оправдали — это отражается на цифрах внешнеторгового оборота, - подчеркнул Мантуров. - Во взаиморасчетах стали чаще использовать национальные и альтернативные валюты, чтобы обеспечить комфортное взаимодействие бизнеса.

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

В дискуссии принял участие министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари. Он рассказал, что на ПМЭФ в этом году Эмираты представили собственный павильон, где экспонировались 18 компаний. В саму делегацию вошли 45 человек - представители бизнеса, промышленности, логистики, культуры и торговых предприятий.

Министр подтвердил, что за последнее десятилетие торговые отношения между странами масштабировались, а товарооборот значительно возрос. ОАЭ старается создать благоприятный климат для российских компаний внутри страны.

- Мы исходим из эффективного подхода: стараемся развивать зеленую энергию, технологии, искусственный интеллект и другие важные сферы. В России мы видим стратегического партнера, и активно выстраиваем это партнерство, - заметил Абдулла бин Тук Аль Мари, добавив, что на днях было заключено инвестиционное соглашение по Арктике.

Сейчас активно развивается взаимодействие между странами в энергетическом секторе, сфере недвижимости, логистики, промышленности. За последний год заметно увеличение числа российских туристов, выбирающих ОАЭ местом отдыха. Разрабатываются проекты в области медицины, транспорта, культуры, продовольственной безопасности и цифровых технологий.

Динамика торговых отношений между Россией и ОАЭ очевидна: +60% за прошлый год и +30% в первом квартале этого года. Об этом рассказал член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

В ближайшем будущем планируется создание транспортного коридора, куда войдут Евразийский союз, Иран, ОАЭ и в перспективе - Индия.

- Это создаст каркас уже бесшовный даже не транспортного, а экономического коридора, который даст новые возможности для развития сотрудничества, - уверен Слепнев.

РУССКИЕ В ЭМИРАТАХ

За последние годы наблюдается значительный интерес российских компаний к эмиратскому рынку. Если до пандемии речь шла о нескольких сотнях компаний, то сейчас уже о трех тысячах российских организаций, зарегистрированных на рынке ОАЭ, говорит председатель Российско-Эмиратского делового совета Сергей Горьков.

- Совместно с Abu Dhabi Ports был создан индустриальный российский и евразийский хаб, направленный на развитие и создание предприятий, которые осуществляют производство продукции, - уверен он. - У ОАЭ есть потенциал стать центром, хабом для экономического развития всего ближневосточного региона.

По словам Горькова, речь идет примерно о десяти основных направлениях.

- Количество российских компаний, которые начинают развиваться в этой сфере, растет, - отметил глава Российско-Эмиратского делового совета. - Более 50 российских компаний смогут создать свою деятельность в рамках этого хаба, это системное решение и направлено на решение тех проблем, которые российский бизнес испытывает, приходя на новые рынки. Здесь мы готовы оказать всемерную поддержку с точки зрения организации работ и в части кадрового сопровождения, сопровождения других вопросов. Это системное решение, поскольку российские компании, выходя на рынок, сталкиваются с непониманием рынка как такового, им нужна поддержка и помощь в ведении бизнеса.

Сейчас идет работа над следующим этапом развития IT-хаба, который позволит создать активное движение в сфере it-компаний.

Как рассказал модератор дискуссии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, взаимодействие между странами идет также и в научной среде. Речь идет о сотрудничестве в космических исследованиях, контактах между Росатомом и Центром квантовых исследований Института технологических инноваций Абу-Даби. Обмен знаниями касается квантовых вычислений, анализа больших данных, машинного обучения, а также искусственного интеллекта. Большим потенциалом обладает партнерство в области развития Индустрии 4.0 (Четвертой промышленно революции, предполагающая широкое внедрение киберфизических систем в производство - ред.).