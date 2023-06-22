Жизнь сбежавшей после громкого скандала Кристины Бабушкиной покатилась под откос

Актриса Кристина Бабушкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О Кристине Бабушкиной почти неделю ничего не слышно. После того, как в машине с актрисой и ее мужем Андреем Гацунаевы сотрудники ГИБДД нашли наркотики, артистка сбежала. Ее объявили в розыск. Муж отправлен под домашний арест. Меж тем появились новые подробности об артистке.

Жизнь Кристины Бабушкиной находится на грани краха. В Театре им. Ермоловой отменили спектакль с ее участием. Фамилию артистки убрали с афиш МХТ им. Чехова.

Ходили слухи, что актриса вернется к работе, однако эта информация не подтвердилась. "В МХТ им. Чехова эту информацию не подтверждают. Кристину на сцене не ждут", - цитирует Woman.ru своего источника.

Агент актрисы Анастасия Енина не смогла дать никаких объяснений по поводу происходящего. Она, услышав вопросы о том, куда пропала Бабушкина и что с ней происходит теперь, просто бросила трубку.

Сама звезда "Беспринципных" на связь не выходит. Телефон актрисы выключен с того момента, как стало известно о происшествии. При этом к Бабушкиной со стороны следствия претензий нет.