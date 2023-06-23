Ксения Разуваева: «Молодежь новых регионов полностью готова к новым открытиям»

Ксения Разуваева одной из первых среди руководителей федеральных ведомств налаживала волонтерскую и гуманитарную работу в новых регионах. На тот момент еще только освобожденных от нацистов.

24 июня по всей России отметят День молодежи. В преддверии этого праздничного события корреспондент «Комсомолки» поговорила с руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксенией Разуваевой — о проектах Росмолодежи, специфике молодёжной политики в новых регионах и особенных качествах молодых людей Новороссии.

— Вы были в числе первых представителей федеральной власти, кто побывал в новых регионах после начала СВО: организовывали работу волонтёрских штабов, гуманитарных центров. Помните свои первые впечатления? Что запомнилось в первую очередь?

— Когда мы разворачивали федеральный штаб в Ростове-на-Дону, перед нами стояла задача — сделать это в максимально короткие сроки. Безусловно, командная работа и включение настоящих профессионалов из разных областей стали тогда точкой опоры. Ассоциация волонтёрских центров взяла на себя задачу по работе волонтёрского корпуса, ОНФ помог в организации логистики гуманитарной помощи в новые регионы, Всероссийский студенческий корпус спасателей обеспечил раздачу гумпомощи. Благодаря слаженным действиям такой большой команды нам удалось решать некоторые вопросы быстрее профильных ведомств — в векторе направления Росмолодёжь.Добро, объединяющего все добровольческие организации в одной экосистеме. Важно, что сегодня волонтёры ассоциируются не только с организацией мероприятий и праздников, а с быстрыми и профессиональными реакциями на разные вызовы. Это вдохновляет и даёт уверенность в том, что даже серьёзные вопросы могут быть решены неравнодушными гражданами, переживающими за свою страну.

— Вы много общаетесь с молодёжью новых регионов, знаете их мысли и желания. Расскажите, что думают молодые люди о сложившейся ситуации, как реагируют на трудности, о чём мечтают? Молодёжь новых регионов — какая она?

— Впервые пообщавшись с ребятами из новых регионов, увидела в их глазах надежду и большое стремление к новым открытиям и свершениям. Мы разговаривали о возможностях для молодых людей. И многие из них даже не верили, что можно бесплатно принять участие в одном из молодёжных образовательных форумов Росмолодёжи. Или, например, получить грант на реализацию своего собственного проекта от Росмолодёжь.Гранты.

Самый задаваемый вопрос на тему грантов был таким: «А нужно ли возвращать деньги после реализации проекта?». Тогда у нашей команды появилась идея проекта «Новый Маршрут», где мы презентуем возможности для молодых людей и помогаем местным органам власти сформировать молодёжный актив. В конце марта было проведено более 80 встреч со студентами Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей с общим охватом 17 тысяч детей и молодых людей. Программу выезда мы готовили с учетом специфики молодёжи в каждом новом регионе, где мы не просто проводили лекции, а вовлекали ребят в обсуждения, мастер-классы и деловые игры.

Молодые жители новых регионов заряжены на работу, и уже сейчас мы наблюдаем рост вовлеченности в наши проекты. Молодежь новых регионов полностью готова к новым открытиям и стремится сделать всё для развития своих родных земель. Наша основная задача здесь — оказать им максимальную поддержку и дать возможности для реализации такого потенциала на местах.

— Каковы промежуточные итоги проекта «Новый маршрут? Чего удалось достичь за время его реализации в каждом из субъектов?

— Основные цели проекта «Новый маршрут» — информирование молодёжи о возможностях, вовлечение их в единую повестку, формирование чувства единения с Россией. Большая команда Росмолодёжи («Движение Первых», «Больше, чем путешествие», «Таврида», Росмолодёжь.Добро, Росмолодежь.Бизнес и другие) провела 87 встреч в 52 населенных пунктах. Там прошли презентация проектов и программ, мастер-классы, деловые игры и обсуждения. Общий охват составил 17 тысяч человек. Мы смогли сформировать запрос молодых и узнать о волнующих их проблемах: от экологии и отсутствия инфраструктуры — до проблем с родителями и страхов.

Молодёжь говорит о нехватке мест для досуга и секций, квалифицированных педагогических кадров, финансовых проблемах и буллинге. При этом есть и административные барьеры: отсутствие финансирования для участия молодёжи в мероприятиях за пределами региона, документов российского образца, сложности при регистрации на информационных порталах. По итогам первого этапа проекта уже сформирована дорожная карта по устранению этих проблем. Сегодня, к сожалению, регионами не ведётся системная работа с молодёжью.

Один из самых частых запросов со стороны молодых людей — создание мест притяжения молодёжи. Именно с этой целью в 2022 году нами запущен конкурс «Регион для молодых». Это программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации. С этого года участие в конкурсе доступно и для новых регионов.

По итогам конкурса регион может получить до 300 млн рублей на создание молодежных центров и их смысловое и содержательное наполнение. Это и мероприятия для молодежи, и подготовка кадров, и различные социальные исследования. От каждого из четырех новых регионов нам поступили заявки на участие в конкурсе. Коллеги планируют восстановить восемь объектов (три объекта — в Запорожской области, по два объекта — в ДНР и Херсонской области, один объект — в ЛНР). Уже 24 июня мы объявим итоги конкурса в этом году. В следующем году также совместно с Правительством Москвы запланировано создание большого молодёжного центра в Донецке в здании бывшего торгового центра площадью более 12 тысяч кв.м.

— Недавно в Крыму в бухте Капсель открылась Академия творческих индустрий «Меганом». Будут ли участвовать в обучении молодые люди из новых регионов России?

— Академия творческих индустрий «Меганом» — совершенно новая площадка для творческой молодёжи со всей России, включая новые регионы. В круглогодичном образовательном центре в Крыму наши творцы смогут развиваться в сфере культуры и искусства, обучаться у ведущих экспертов творческих индустрий и развивать отечественные продукты.

Конечно, мы приглашаем в Академию творцов из новых регионов. Ребята уже посещали «Меганом» во время запуска пилотных программ, теперь у них есть возможность подать заявку на участие в профильных образовательных интенсивах.

Кстати, уже в конце июня в стенах Академии запускается очный модуль курса — «Издательское дело». Ежегодно тысячи молодых людей со всей России смогут стать участниками в очных интенсивах, программах повышения квалификации и переподготовки, проектных школах, а также дистанционных культурно-просветительских программах Академии «Меганом».

— В каких еще проектах федерального масштаба уже принимают участие молодые люди из новых регионов? Какие особые меры поддержки молодежи, по вашему мнению, необходимы в Новороссии?

— Сегодня молодёжь новых регионов полностью интегрирована во все проекты экосистемы Росмолодёжи. Теперь наша стратегическая задача — расширять пул вовлечённых молодых людей, открывая возможности большему количеству талантливой и инициативной молодёжи региона.

В мае этого года завершился приём заявок на четвертый сезон конкурса «Большая перемена». По итогам регистрационной компании к проекту присоединились 72 158 жителей новых регионов. В 2022 году почти 60 тысяч человек присоединились к конкурсу, финалистами стали 57 человек из ДНР.

В преддверии старта проекта «Твой Ход» состоялись очные встречи со студентами и представителями вузов новых регионов. Уже сейчас на проект поступило 2388 регистраций (ДНР — 1337, ЛНР — 646, Запорожская область — 362, Херсонская область — 43). В прошлом году поступило 3820 регистраций, 81 студент принял участие во Всероссийском студенческом форуме «Твой Ход». 20-23 марта 2023 года в центре знаний «Машук» состоялось обучение представителей образовательных организаций и команд проекта «Твой Ход», в том числе 15 человек из новых регионов (11 человек — ДНР, 4 человека — ЛНР).

Также важно показать ребятам нашу страну, гостеприимство и единение. Так, в 2023 году планируется участие около 10 тысяч представителей новых регионов в программе «Больше, чем путешествие». В 2022 году по итогам участия в конкурсе «Пишем Будущее» почти пять тысяч человек из ДНР и ЛНР отправились в поездки в 14 регионов России.

Особого внимания в части молодёжной политики регионов также требует восстановление объектов молодежной инфраструктуры, создание и открытие студенческих пространств и арт-объектов, создание контент-центров на территории новых регионов России. Крайне важно и развивать добровольчество — создавать сеть региональных и муниципальных штабов, открывать штабы на базе учебных заведений, привлекать и обучать волонтёров.