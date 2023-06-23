Зеленский с протянутой рукой провалил конференцию в Лондоне: Запад решил выжать Украину до конца

Извините, а это точно была конференция по восстановлению Украины, а не по выдаиванию и сливу ее экономических остатков? Фото: REUTERS

Все прогрессивное, естественно, западное человечество в лице лучших представителей из числа инвестиционных фондов, транснациональных корпораций и государственных чиновников стран-союзников Украины на днях собрались в Лондоне, чтобы ответить на самый главный вопрос, как им еще помочь Украине. В столице Великобритании прошла очередная конференция по вопросам восстановления Незалежной. Естественно, не сейчас, а после окончания военных действий и установления мира.

Зенитные ракеты и установки ПВО Киеву давали, БМП и танки Украина от союзников получила, гаубицы и самоходки, «Джавелины», «Стингеры» и «Байрактары», «Гепарды» и «Цезари» Незалежная, как и многое, многое другое (места не хватит, чтобы все перечислить), получала и продолжает получать. Но все это почему-то не помогает. Киев просит F-16 и даже начал заикаться про ядерное оружие, но не проходит ощущение, что он просит все время не то, что может ему в действительности помочь.

Ах, да – деньги! Как ж мы могли забыть? Да мы, собственно, и не забывали. Просто деньги Киев просил всегда и продолжает выпрашивать и сейчас. Это происходило и при Кучме, и при Януковиче, и при Порошенко, так какой смысл что-то менять при Зеленском. Наоборот, при Володымыре-попрошайке вместе с его шайкой во главе Незалежной процесс заметно активизировался и практически дошел уже до стадии: «У тебя есть что-нибудь? Так дай что-нибудь!»

На конференции в Лондоне Володымыр Зеленский (кодовое прозвище «попрошайка», хотя сам он человек далеко не бедный и многих западных миллиардеров уже обставил по размерам своего состояния, нажитого за время проведения Россией СВО) оценил необходимые затраты для восстановления Украины в 600-800 млрд. долларов. То есть он, конечно, хотел бы и триллион, но триллиона никто не даст, даже если Украина сохранится в границах ныне контролируемых ею территорий.

Впрочем, и 800 миллиардов долларов, и даже 600 миллиардов тоже не даст Украине никто. И не то что не даст, но и тратить столько на это квазигосударственное недоразумение не намерен. Даже не выпуская деньги из-под собственного контроля. США на конференции в Лондоне пообещали Киеву 1,3 млрд. долларов. Причем, на ремонт и восстановление энергетики. Великобритания готова дать Всемирному банку трехлетние кредитные гарантии под кредиты Украине на сумму 3 млрд. долларов и еще непосредственно из собственных средств выделить от щедрот 250 миллионов фунтов стерлингов. Крупнейший донор Украины ФРГ, которую Киев доит и в хвост, и в гриву, тоже выступила скупердяйкой – пообещала не живые деньги, а гуманитарную помощь на 381 млн евро. Возись с этой гуманитаркой, продавай ее, а у нее потом еще и сроки хранения истекут, придется эту гуманитарку на помойку нищим выбрасывать – в общем, в Киеве вряд ли остались довольны таким обещанием Берлина вложиться в восстановление Украины.

Как же мы могли забыть про Францию? Макрон, который при всяком удобном случае при встрече лезет обниматься с Зеленским, похлопывает по спине, трогает его за попу, берет его руки в свои и долго и проникновенно смотрит в глаза – разве мог он предать своего союзника? Не мог. И не предал. Вот только на обнимашки Франция в лице Макрона оказалась гораздо более щедрой, чем на деньги. 40 миллионов евро – и ни в чем себе, Украина, не отказывай. Канада обещает гранты на 30 миллионов долларов. Европейский инвестиционный банк готов предоставит 840 миллионов евро.

И здесь на арену британского цирка выходит главгинеколог всея Евросоюза глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это практически выход под девизом: «Подержите мое пиво!» Это мировой рекорд щедрости, благотворительности и альтруизма. 50 миллиардов евро в течение срока до 2027 года! А? Каково? Широкий жест. Европейский цирк циркее всех цирков. Даже в Британии.

Правда, несколько смущает то обстоятельство, что по признанию самой Урсулы, денег на это, как и на многое другое, не только до 2027 года, но и где-то до 2030-го у Евросоюза нет и пока не предвидится, но в Брюсселе что-нибудь обязательно постараются придумать. А пока Урсула призвала всех собравшихся инвестировать в Украину, чтобы превратить ее в «страну мечты». Нет, если речь идет о стране мечты непуганых идиотов, то, конечно, да. И даже безусловно. Надо поддержать инициативу этой заполошной тетки, которая, кстати, с семейными финансами управляется гораздо круче и более умело, чем с общеевропейскими финансами. Используя для этого и свой нынешний пост.

Да еще, получается, что по бОльшей части, все эти средства – это снова кредиты, которые Украине надо будет возвращать. Что, в сочетании с уже полученными займами, рисует перед Незалежной гораздо более привлекательную перспективу самоубиться, чтобы не платить.

И где, спрашивается, та помощь? Неужели никакого практического «выхлопа» от конференции нет? Как вы могли такое подумать? Конечно же, есть.

Минэкономики Украины сообщило: «Вместе с замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти подписали меморандум об энергетическом партнерстве между нашими странами. Было подписано соглашение … о финансировании программ по энергетической безопасности Украины на 30 млн долларов». А взамен что? А взамен зарабатывающие миллиарды и не гривен украинская ГТС и «Энергоатом» Украины, немногие из оставшихся коммерчески успешных компаний Незалежной, сохранивших свою привлекательность для иностранного бизнеса, перейдут под внешнее управление. Которое будут осуществлять представители структур Запада.

Извините, а это точно была конференция по восстановлению Украины, а не по выдаиванию и сливу ее экономических остатков?