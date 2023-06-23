Билайн ТВ представил пользователям уникальную коллекцию артхаусного кино

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Билайн ТВ предлагает вниманию пользователей особую подборку артхаусного кино. Коллекция представляет собой истинное сокровище для киноманов и ценителей искусства кино. Здесь можно найти картины, которые покорили сердца широкой аудитории и получили самые высокие награды в этой области.

В подборке можно найти шедевры непревзойденного мастера современного артхауса Михаэля Ханеке. Тем, кто пока не знаком с его творчеством, лучше начать с картин «Седьмой континент», «Белая лента», «Скрытое» и, конечно, с оскароносного фильма «Любовь».

Другой знаменитый режиссер — шведский мастер артхауса Ингмар Бергман. Его произведения — глубокие, насыщенные, заставляющие задуматься о смысле жизни. Лучшими его работами можно назвать фильмы «Сквозь темное стекло», «Молчание» и «Шепоты и крики».

Особое место в подборке Билайн ТВ занимают произведения яркого представителя новой волны — француза Франсуа Трюффо. Его работы поражают своей стилистикой и глубиной человеческих взаимоотношений. К просмотру смело рекомендуем «Парень встречает девушку», «Последнее метро» и «Скорей бы воскресенье».

Коллекция билайн ТВ «Авторское кино» позволит, не выходя из дома, погрузиться в захватывающий мир артхауса, выбрать кино себе по душе и испытать полную гамму эмоций — от восторга до смятения, от ужаса до умиления.

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