В Турции оправдали организатора выставки, где убили посла РФ Андрея Карлова

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки Фото: EAST NEWS

Кассационный суд Турции оправдал Тимура Озкана, организатора выставки, на которой в декабре 2016 года был убит посол России в Анкаре Андрей Карлов. Озкан в марте 2021 года был осуждён по делу об убийстве российского дипломата и провёл под арестом 3 года и 9 месяцев, из них около двух лет просидел в тюрьме, и почти только же – под домашним арестом. Как сказано в решении кассационного суда, приговор предыдущей судебной инстанции отменен, поскольку «он ошибочно базировался на не обнаруженных доказательствах причастности Озкана к деятельности террористической организации фетхуллахистов FETO, в результате чего вместо оправдательного вердикта было принято решение об осуждении».

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован силами безопасности. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Дипломату было посмертно присвоено звание Героя России.

Турецкие власти обвинили в организации убийства российского посла FETO во главе с религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом. В Анкаре на него также возлагают ответственность за попытку переворота в июле 2016 года. Обвинения в организации убийства Карлова были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США Гюлену, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, ещё шестерых оправдали.

Тимур Озкан прокомментировал решение корреспонденту «КП»:

- Я доволен решением суда, - сказал он. - Очень радует, что пусть и поздно, но моя невиновность наконец признана. Относительно других лиц, проходящих по этому делу, все ранее принятые решения подтверждены, только насчёт меня всё отменено, хотя какие-то юридические процедуры некоторое время ещё будут продолжаться. Таким образом, последние ограничения, которые до сих пор действуют в отношении меня (например, запрет на выезд за границу) будут сняты, и я наконец смогу поехать, куда захочу. Очень благодарен моему адвокату.

- Вы возглавляете Клуб путешественников Анкары и всегда любили Россию… После случившегося ваше отношение к ней не изменилось, хотите вновь посетить нашу страну?

- Раньше я 4-5 раз за год ездил в Россию. Посетил десятки регионов, написал несколько книг, но осталось ещё много мест, где бы я хотел побывать. Поэтому с нетерпением жду, когда же смогу вновь оказаться в России.

- Вы провели почти 4 года в тюрьме и под домашним арестом… Будете требовать компенсацию?

- Требовать компенсацию – это моё право. Захочу потребую, не захочу – не буду. Но для меня намного важнее денег сам факт, что я добился справедливости, и все обвинения с меня сняты. Я был бы благодарен «Комсомольской правде», если она передаст эту новость сотрудникам посольства России в Турции и уважаемой вдове Андрея Карлова Марине Михайловне.