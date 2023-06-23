ФСБ показала видео пресечения контрабанды украинцами «цезия -137» из России

На кадрах оперативного видео можно увидеть, как бандитам демонстрируют свинцовый ящик, в котором проверяют наличие счетчиком Гейгера «цезия -137»

Сотрудники Федеральной службой безопасности России при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества «цезий-137» задержаны пять членов преступной группы. На кадрах оперативного видео можно увидеть, как бандитам демонстрируют свинцовый ящик, в котором проверяют наличие счетчиком Гейгера «цезия -137».

В преступную группу входили граждане России и Украины. По данным ведомства радиоактивное вещество, которое выделяется при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии, преступники планировали вывезти из России контрабандой, чтобы заразить им местность на Украине.

«Согласно полученным в ходе разработки данным, преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов США с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно- пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», - сообщает ФСБ России.

«Цезием-137» (смертельная доза для человека 2 грамма) украинские спецслужбы планировали отравить мирных граждан, чтобы заявить об использовании Россией ядерных боеприпасов. Задержанные уже дают подробные признательные показания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное обращение с радиоактивными веществами» и «приготовление к контрабанде радиоактивных веществ», которые предусматривают до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые будут ждать решения суда в следственном изоляторе.

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