Украину ткнули носом в ее ошибку: Киев потерял потенциального союзника

Увидеть "Меркавы" по ту сторону израильской границы в Тель-Авиве и Иерусалиме явно не хотят Фото: EAST NEWS

У самостийных незалежников-необандеровцев чуть было не появилась новая «вундервафля» (wunderwaffe – чудо-оружие – нем.). Они уже начали праздновать перемогу, когда в прессу просочились сведения, что Израиль готов продать две сотни старых танков «Меркава» двум государствам, одно из которых европейская страна, справедливо предположив, что единственная страна, которой сейчас надо одномоментно столько танков – это Украина. И через какие бы страны-посредники не шел этот бронетанковый поток, все равно «усе буде Украйна».

В офисе Зеленского считали, сколько «бабок» осядет в их кошельках, в ВСУ радовались тому, сколько «Корнетов» и прочих ПТУРов и ракет «воздух-земля» придется потратить российской армии, чтобы разорить пункты приема цветных и черных металлов на Украине, но тут вдруг на горизонте появился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в интервью Jerusalem Post заявил, что украинцев ждет «индейское национальное жилище». В смысле, «фигвам», а не «Меркавы».

И виноваты в этом, как ни странно для Киева, сами украинцы.

Нет, конечно Нетаньяху, для "блезиру" упомянул про готовность способствовать "делу мира", прекращению конфликта и т.д. Но главное откровение звучало совсем иначе.

- У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах

Увидеть "Меркавы" по ту сторону израильской границы в Тель-Авиве и Иерусалиме явно не хотят. Впрочем, как сказал бы мэр Киева, будучи на его месте, "не только лишь все" причины укладываются в эту формулировку.

- У нас есть тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я думаю, важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана расположиться в военном отношении на нашей северной границе, - подытожил Нетаньяху. И заверил, что зато в плане гуманитарном Израиль готов, как все. И даже впереди всех, если надо. Вот только с запросами о вооружениях он просит Израиль не беспокоить. Особенно, Украину.

- Есть сочувствие, есть помощь в гражданской обороне. Но я думаю, что мы должны тщательно провести черту, и люди поймут. Я должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я объяснял это, в основном кивали в знак согласия. Они понимают, что Израиль находится в ситуации, отличной от любой из них, - пояснил израильский премьер.

Меньше надо было торговать вооружениями вчерную, граждане хохлы.

А теперь еще и забудьте про "Железный купол".

Вот только не прекращаются слухи, что "Меркавы" планируется передать Кипру, чтобы тот мог отдать взамен них Украине свои танки советского производства. Можно подумать, что Т-72 у той же "Хезболлы" понравятся Израилю несколько больше, чем "Меркавы".