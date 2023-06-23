Александр Куренков - спасателям Донбасса: С 2014-го вы постоянно - под обстрелами, но выполняете свою работу на пять с плюсом

Глава МЧС России и врио главы ДНР вручили спасателям государственные и ведомственные награды

Очень эмоциональным было в пятницу, 23 июня, общение генерал-лейтенанта Александра Куренкова со спасателями ДНР.

…- С 2014-го вы постоянно находитесь под обстрелами, но четко и слаженно выполняете свою работу - на пять с плюсом, - сказал глава МЧС. - Рискуя собственными жизнями, спасаете других… Вашу работу окружают лишения, но вы трудитесь честно, на совесть. Спасибо за службу, за ваше небезразличие к людям, за героический труд. Горжусь вами!

А с врио главы ДНР Денисом Пушилиным министр обсудил не только результаты самоотверженной работы пожарных и спасателей народной республики, но и меры поддержки.

«Денис Пушилин поблагодарил Александра Куренкова за внимание и поддержку, - передают из Донецка в редакцию «Комсомольской правды» сотрудники пресс-службы МЧС России. - По словам Пушилина, благодаря спасателям на освобожденных территориях удалось в кратчайшие сроки вернуть к мирной жизни города и поселки, прежде всего - их жителей».

Глава МЧС России и врио главы ДНР вручили спасателям государственные и ведомственные награды.

КСТАТИ

Только с начала 2023-го в ДНР ликвидировано порядка 2,5 тысячи пожаров, из которых более 250 возникли в результате обстрелов. Спасено 239 человек, обезврежено свыше 25 тысяч взрывоопасных предметов.

«Несмотря ни на что, - читаем в оперативной сводке пресс-службы чрезвычайного ведомства, - сотрудники ГУ МЧС России по ДНР остаются преданы своей профессии, руководствуясь по жизни девизом: «Предотвращение. Спасение. Помощь!» На протяжении 9 лет пожарно-спасательные подразделения несут службу в крайне сложных условиях».