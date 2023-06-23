Sky News: Российский дипломат якобы захватил участок земли в Австралии

Чем закончится нынешнее реалити-шоу, узнаем в понедельник Фото: ТАСС

Уникальное реалити-шоу происходит возле австралийского парламента в Канберре. Герой - всего один. Но внимание к нему - всеобщее, и даже далеко за пределами Австралии. Дело в том, что он - российский дипломат, ставший, по мнению местных властей… сквоттером (это те, кто захватывает чужой или заброшенный дом), сообщает Sky News. Но в нашем МИД с этим категорически не согласны: дипломат находится на территории, законно полученной много лет назад для строительства нового здания посольства РФ. Кто прав, будет решать верховный суд Австралии, в который российская сторона уже обратилась для защиты своих интересов, как ожидается, в понедельник.

Судебная тяжба началась давно. Национальное столичное управление, в ведении которого земельные участки, выделенные диппредставительствам, расторгло договор аренды с нашим посольством, под предлогом того, что строительные работы слишком затянулись. Понятно, что такая чушь не убедила федеральный суд, в который обратилось посольство РФ. И все вроде бы уладилось. Но недавно федеральное правительство, без каких-либо судебных решений, постановило: землю у россиян отобрать, и все. Причина? Ясен пень, угроза национальной безопасности!

Ведь как сейчас принято на Западе? Где Россия - там угроза. Потому что она, по словам премьер-министра страны Энтони Альбанезе, всегда действует вызывающе: «Это часть российской стратегии». Но чем новое посольство РФ угрожает безопасности целой Австралии? Оказывается, слишком близко оно находится к зданию австралийского парламента, что может привести, в чем убеждено правительство, к «потенциальному вмешательству» со стороны российской разведки. Убедительно? Несколько лет назад, когда выдавали разрешение на аренду, парламент стоял на том же месте, и никто не увидел «русской угрозы». Теперь разглядели.

В Москве такую внезапную «бдительность» расценили как «откровенно политизированный и недружественный шаг, направленный на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, которые стараниями официальной Канберры оказались на низшей точке за всю историю». Обратите внимание: «низшая точка за всю историю». Недавно именно так МИД КНР охарактеризовал китайско-американские отношения. Тенденция, однако…

Но что особенно умиляет в позиции правительства Австралии - это уже заявленная уверенность в том, что верховный суд примет «правильное решение». «Мы уверены в нашей правовой позиции, в нашем комитете национальной безопасности и, конечно же, в его членах», - уверенно заявил премьер Альбанезе. Так и хочется подхватить: «Да здравствует австралийский суд, самый справедливый суд в мире!» А вы сомневались?

Есть еще и другой самый-самый справедливый суд - американский. Вспомните, как еще при Трампе американцы решительно отбирали российскую дипсобственность в США из-за «вмешательства» Москвы в американские выборы, прикрываясь соответствующими решениями своих судов. Недавно спецпрокурор пришел к выводу: да ведь никакого вмешательства и не было, сочинили это все ребята из демпартии при помощи корешей в ФБР. И что? Вернули собственность обратно? Извинились? Нет, потому что «Россия - это всегда угроза»…

Чем закончится нынешнее реалити-шоу, узнаем в понедельник. А пока неизвестный российский дипломат ходит по территории пока еще российского посольства, покуривает, даже еды себе заказал. Но на вопросы журналистов не отвечает, уходит от них в бытовочку. И полиция ничего не может с ним сделать - дипломатическая неприкосновенность! Отобрать дипсобственность, оказывается, можно, а арестовать дипломата нельзя, Венская конвенция о дипломатических сношениях не позволяет. Ну, хоть на этом спасибо. Впрочем, сдается, что «законники» Запада и этот рубеж будут готовы взять: какая, к черту, конвенция, если речь о «российской угрозе»!