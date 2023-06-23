Песков о словах Обамы про Крым: вхождения в Россию хотели не многие, а почти все

бама выступил с неожиданным заявлением о жителях Крыма Фото: REUTERS

В пятницу, 23 июня, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить сенсационными заявления Обамы…

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня появились выдержки из интервью экс-президента США Обамы CNN. Там, в частности, такие неожиданные (для Обамы) формулировки. Он, например, говорит: «Многие жители Крыма в 2014-м поддерживали идею присоединения к России». И еще Обама напомнил, что раньше в украинском парламенте было много политиков, которые поддерживали российскую политику (извините за тавтологию). Как бы вы это прокомментировали? И - как в Кремле относятся к этому заявлению, учитывая то, что Обама на предыдущих выборах президента США был ярым сторонником Байдена? Появлялся на его митингах и всячески его протаскивал?

- Слушайте, это не нам комментировать, - начал Песков. - В этих заявлениях, безусловно, такие рациональные зерна содержатся.

Оно так и есть, там, действительно, была такая достаточно большая фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с Россией. (Это - об украинской раде, то есть, о парламенте. - А.Г.) Которые выступали против насаждения русофобии.

И не определенная часть (Обама сказал - «многие») населения Крыма, а, практически, все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации, это тоже ни для кого не секрет.

Ну, мы видим, что время от времени такие рациональные какие-то суждения (речь о словах Обамы. - А.Г.) все-таки пробиваются.

- Спасибо большое.

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