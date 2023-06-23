Общественное телевидение России покажет программу «О героях былых времен...»

Зрители услышат популярные песни из кинофильмов о войне, узнают историю их создания и малоизвестные факты о них

К 78-й годовщине первого Парада Победы, прошедшего в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года, Общественное телевидение России подготовило просветительскую программу «О героях былых времен...». Зрители услышат популярные песни из кинофильмов о войне, узнают историю их создания и малоизвестные факты о них. Прозвучат в программе и пронзительные стихи о Великой Отечественной войне в исполнении ведущих ОТР.

«Нам нужна одна победа», «Синий платочек», «Мгновения», «Последний бой», «Темная ночь»... Эти и многие другие военные песни люди узнают по первым строчкам и по первым аккордам. Особенно часто они звучат в майские праздники – с экранов телевизоров, по радио, на центральных улицах городов, в парках, во дворах, за столом. Ведь все годы после окончания Великой Отечественной войны мы верны традиции – не забывать об этой трагедии, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников, среди которых были и наши близкие.

В программе «О героях былых времен...» ведущие Оксана Галькевич и Максим Меркулов расскажут, как были написаны самые известные военные песни.

«Мы выбирали песни, которые знают и любят разные поколения — и фронтовики, и молодежь. Не только россияне, но и жители республик бывшего Советского Союза. Это песни, которые нас объединяют, которые люди поют в семьях, собираясь вместе и вспоминая своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, - рассказывает Оксана Галькевич. - Выбор был непростым, потому что хороших песен на самом деле больше, чем попало в нашу программу. Мы рассказываем об авторах, о первых исполнителях, о том, где песня впервые прозвучала. Творческой группе удалось найти много интересного про каждую песню...»

«Мне очень понравились слова режиссера Татьяны Лиозновой, которая в своих фильмах о войне не показывала боевые действия, сражения. Она считала, что это лучше сделают её коллеги-фронтовики. Лиознова же снимала фильмы о красоте тех людей, которые выиграли эту битву, о силе их духа. Этого в последнее время стало меньше в кино, поэтому я считаю наш проект очень важным. Ведь мы рассказываем не про ужасы и кошмары, а про что-то хорошее, доброе, вечное. Проект был интересен мне и коллегам ещё и тем, что он соединял небольшую театральную постановку с информационным телевизионным жанром. Это была необычная задача», - вспоминает ведущий Максим Меркулов.

У каждой из военных песен своя история, свой путь, своя судьба. По какой причине пришлось снимать очень много дублей сцены фильма «Белорусский вокзал», в которой Нина Ургант поёт песню «Нам нужна одна победа»? Как не воевавшему Михаилу Ножкину удалось написать одну из самых эмоционально-точных песен о войне «Последний бой» из киноэпопеи «Освобождение»? Почему Клавдия Шульженко поначалу не любила исполнять песню «Синий платочек»? Об этом и многом другом узнаете в программе «О героях былых времен...» 24 июня в 16:25 на ОТР!