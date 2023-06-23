Питание по сезону. Зелень июня

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Врачи-диетологи рекомендуют добавлять зелень в любую еду – будь то салат, суп или второе блюдо. Кроме того, зелень полезна, в ней содержатся витамины и микроэлементы.

Петрушка – источник витаминов А, С, К и Е, тиамина, рибофлавина, ниацина, витамина В6, фолиевой кислоты, железа и цинка, а также ряда мощных антиоксидантов: флавоноидов (мирицетин и апигенин) и каротиноидов (бета-каротин и лютеин), что делает ее отличным средством для предотвращения хронических заболеваний. Петрушку кладут в мясные, рыбные, грибные и овощные блюда, она хорошо сочетается с творогом и сыром. Зелень подходит и для украшения любых блюд.

Зеленый лук – регулярно попадает в топ продуктов, укрепляющих иммунитет. И все благодаря своему составу. Всего в 100 г зелени 200% суточной потребности калия, 100% — витамина С и А. Еще в нем есть железо, фтор, эфирные масла. Так что зеленый лук отлично подходит для профилактики простуд и авитаминоза. Обычно его едят в сыром виде, добавляют в салаты, посыпают картошку с селедкой, овощное рагу, суп.

Руккола уже стала привычной зеленью для россиян, многие даже выращивают ее на даче. Любят эту зелень за пряный вкус, но она еще и очень полезна – содержит большое количество витаминов и полезных веществ: железо, медь, марганец, селен, цинк, калий, магний, кальций, фосфор, натрий; витамины группы В, витамин А, С, Е, К. В молодых побегах растения много йода, необходимого жителям большинства регионов нашей страны, и флавоноидов, укрепляющих кровеносные сосуды. Руккола показана при стрессах и депрессиях, повышает уровень гемоглобина, выводит излишек холестерина. Она активно борется с болезнетворными вирусами и бактериями, оказывает укрепляющее воздействие на иммунную систему, регулирует водно-солевой обмен и является профилактическим средством от онкологических заболеваний.

Применение рукколы в кулинарии разнообразно. Ее представляют как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Руккола не только очень полезна, но и чрезвычайно вкусна. Масло из семян рукколы применяется в кулинарии и при консервировании овощей. Листья чаще всего можно встретить в салатах и заправках. Салаты с рукколой следует употреблять сразу, ведь растение быстро пускает сок. Она хорошо сочетается с рыбой, мясом, морепродуктами. Рукколой украшают бутерброды, используют как ингредиент при приготовлении холодных закусок, различных соусов, творога, ризотто, пиццы.

Шпинат считается очень питательным, а это довольно необычно по сравнению с привычной зеленью. Дело в высоком содержании белка в овоще – больше его только в молодом горошке и фасоли. Такой растительный белок легко усваивается и хорошо насыщает. Шпинат – рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца. Он рекомендован людям с малокровием и в восстановительный период после болезней. Обладает легким противовоспалительным, слабительным и мочегонным действием, за счет чего эффективен при отеках. Шпинат часто входит в состав лечебных диет. Благодаря небольшой калорийности и невысокому гликемическому индексу шпинат рекомендован больным диабетом.

Как ингредиент для блюд, шпинат универсален. Он хорошо сочетается с другими овощами в салатах и становится отличной добавкой для супов. Также он может выступать и самостоятельным блюдом – чаще всего гарниром в свежем или тушеном виде.