Заполярье и не только: какие новые варианты льготной ипотеки могут появиться в России

Мурманск получит новую льготную ипотеку? Фото: Иван МАКЕЕВ

Как следует из заявлений чиновников на завершившемся недавно Петербургском экономическом форуме, льготная ипотека останется главной мерой поддержки «бесквартирных» россиян. Но она будет становиться более избирательной и адресной, в связи с чем вполне могут появиться новые программы. Разбираемся в перспективах.

ЖИЛЬЕ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

«Дальневосточная ипотека», вполне вероятно, будет расширена и на арктические регионы России. Минфин, Минстрой и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики такое поручение получили еще в мае и сейчас прорабатывают его.

И не смейтесь: каким белым медведям там нужна ипотека? В арктической зоне расположены довольно крупные города. Как показало исследование, проведенное аналитиками сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в Заполярье стабильно выдается порядка 2,5% от всех ипотечных кредитов Сбера. В топ-5 расположенных там городов, где в 2022 и 2023 году было оформлено больше всего займов, входят Архангельск (17% от всех «арктических» ипотечных кредитов), Норильск (16%), Мурманск (13%), Северодвинск (10%), Новый Уренгой (8%).

Норильск. Фото: Shutterstock

А вообще арктическая зона — это Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также часть Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). В Якутии и на Чукотке уже действует «Дальневосточная ипотека», поскольку они входят в ДФО. Для остальных — обычные для всей страны условия.

Главная проблема с городами арктической зоны — нового жилья там строится крайне мало, поэтому стоимость вторички и даже расценки на аренду квартир неоправданно высоки. Привлекать людей на постоянную работу, даже на хорошие условия в такие города сложно — затраты на жилье получаются нерационально большими. Предполагается, что ипотека под 2%, как на Дальнем Востоке, в перспективе подстегнет спрос на новое жилье в арктической зоне и сделает более рентабельным его строительство.

Фото: Shutterstock

ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Концепцию льготной ипотеки для одиноких молодых специалистов и студентов сейчас прорабатывают Росмолодежь и Минстрой. Не исключено и появление субсидий на аренду квартир для этих категорий — на время, пока будущее жилье строится. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума поведала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Концепция этой программы появилась в связи с одним из поручений президента Владимира Путина по итогам Госсовета, прошедшего в конце 2022 года, — подумать о возможном расширении ипотечных программ для молодежи.

В целом — в свете нынешних демографических проблем — идея логичная. Чем раньше молодые люди будут обзаводиться собственным жильем, тем больше шансов, что и первый ребенок у них появится раньше, а не ближе к 40 годам, когда на второго и третьего времени уже просто не остается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ» НА ВТОРИЧКУ

Идея льготной ипотеки на вторичное жилье обсуждается уже давно. Больно уж серьезные диспропорции в ценах сложились между новостройками и вторичкой. Это мешает рынку жилья в целом, поскольку создает проблемы у людей, которые хотели бы продать старую квартиру и купить новостройку. А стало быть, тормозит сегмент новостроек, который государство вроде бы всеми силами стремится поддерживать. Но существуют и понятные опасения, что господдержка еще и вторички может вызвать новый виток роста цен на жилье.

Как заявил журналистам в ходе Петербургского форума замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, льготную ипотеку на вторичное жилье надо поддерживать избирательно, с учетом специфики отдельных регионов.

Ранее похожее мнение высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать, но нужны адресные — возможно, на вторичном рынке.

– «В ряде регионов недостаточно развито строительство новостроек, и люди берут ипотеку на вторичное жилье под стандартную ставку, – прокомментировали специально для «КП» ситуацию в Сбербанке. – Сбер для таких клиентов предоставляет дополнительные скидки по ипотеке на вторичное жилье. Например, скидку на ипотеку Сбера по базовой программе клиенты могут получить за покупку недвижимости через наш онлайн-сервис Домклик. Что касается дальнейшего развития программ для вторичного рынка, то мы считаем, что законодатели должны внимательно прорабатывать их условия — чтобы льготы были, во-первых, целевыми, во-вторых, не привели к росту цен на рынке готового жилья. Уже существуют программы, которые распространяются на вторичное жилье с государственной поддержкой. В первую очередь эти программы используются в регионах, где, например, нет стройки, но есть вторичное жилье. И, в принципе, для выравнивания общей ситуации по стране подобные отступления предусмотрены в господдержке. Такие программы сейчас только начинают реализовываться и нужно за несколько месяцев оценить в динамике, каким они будут пользоваться спросом. И потом на основании этого уже делать выводы, насколько это необходимая мера, насколько есть необходимость в ее реализации».

Для справки: сейчас покупка вторичного жилья по льготной ставке доступна, например, в сельской местности по «Дальневосточной ипотеке». В некоторых случаях это возможно и по «Семейной ипотеке»: на сельских территориях того же ДФО, а также семьям с ребенком-инвалидом в регионах, где нет строящихся многоквартирных домов.

Фото: Shutterstock

НА ЗАМЕТКУ: А КАКИЕ ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ СЕЙЧАС

1. «Семейная ипотека»

Уверенный лидер уже который месяц. По данным Домклик, в мае только в Сбере россияне взяли «семейных ипотек» на 78,7 млрд рублей, что на 8% выше, чем в апреле и вообще за все время действия программы.

Условия можно посмотреть здесь.

2. «Господдержка» на новостройки

По этой программе в мае Сбером выдано ипотеки на 74,1 млрд рублей, что на 16% больше, чем в апреле.

Основные условия — изучайте здесь.

3. «Дальневосточная ипотека»

Она замыкает тройку лидеров. В мае по ней в Сбере оформлено кредитов на 11,6 млрд рублей, что на 15% больше, чем в апреле.

О том, как ее получить, читайте (и считайте) на Домклик.

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