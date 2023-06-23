Охапки белых роз и очередь из фанатов: как выглядит могила Юры Шатунова спустя год после смерти

Цветы и фотография у могилы Шатунова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На панихиду по Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище спустя ровно год после смерти певца, несмотря на дождливую погоду, пришли более 200 поклонников. По одиночке и целыми семьями, молодые и постарше, москвичи и приезжие из регионов, с охапками белых роз, игрушками, плакатами и даже в толстовках с портретом Шатунова: собравшихся было так много, что им пришлось стоять в очереди, чтобы возложить цветы.

Могила Юры Шатунова 22.06.2023. Стоп-кадр YouTube-канал Bavlenypovorot.

И только семья артиста на службе не появилась: вдова Светлана с детьми Дэннисом и Эстеллой остались в Германии, ограничившись присланным на могилу венком. В Москве на могиле главы семьи их видели лишь однажды в прошлом году, когда схлынул поток фанатов: для Шатуновых организовали отдельное закрытое прощание, а часть праха солиста "Ласкового мая" семья увезла с собой в Германию, где развеяла над Боденским озером.

Могила Юры Шатунова 22.06.2023. Стоп-кадр YouTube-канал Bavlenypovorot.

Между тем, за год место захоронения Юры Шатунова из обычной могилы стало местом поклонения: поклонники едут сюда со всех концов страны, оставляют записки, свечи, сувениры. Такого количества венков и свежих цветов на Троекуровском нет больше нигде, а ведь здесь захоронены сотни известных артистов. Еще одна примечательная деталь - венок с надписью "Легенда", выложенной бутонами искусственных белых роз.

Могила Юры Шатунова 22.06.2023. Стоп-кадр YouTube-канал Bavlenypovorot.

Единственное, чего пока не хватает на могиле Юры Шатунова - памятника: сейчас на его месте все еще стоит скромный деревянный крест. По словам близких, бронзовый монумент в полный рост будет готов к 6 сентября - в этот день певцу исполнилось бы 50 лет.

Могила Юры Шатунова 22.06.2023. Стоп-кадр YouTube-канал Bavlenypovorot.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"За этот год всё изменилось"

В годовщину смерти артиста его вдова Светлана Шатунова обратилась к поклонникам в соцсетях.

- Ровно год назад Юра шагнул в вечность и обрел бесконечную жизнь. Ровно год назад все изменилось, и эти изменения было непросто принять, - призналась Светлана. - И сегодня я бы хотела не только вспомнить о Юре, но и поблагодарить всех вас - его миллионную армию поклонников - за то, что вы есть, за то, что вы с нами. За то, что не забываете Юру, слушаете его песни, сохраняете добрую память о нём, а значит, он продолжает жить в ваших сердцах и в ваших душах – до тех пор, пока о нём помнят и любят. И он этого заслужил. Ведь он был не только великим артистом, легендой 4-х поколений, любимый миллионами людей со всех уголков планеты, но и великолепным человеком, прекрасным мужем и отцом.

Он многое дал мне и детям, был надежной опорой для семьи и близких. Всегда помогал и приходил на помощь друзьям. А вам он дарил своё творчество, от всей души, с полной отдачей, потому что его песни несли любовь и тепло. И вы это чувствовали. Это невозможно было не почувствовать! Всегда оптимистичный, жизнерадостный, счастливый, Юра умел ободрить и подарить улыбку именно тогда, когда это было нужно. Он останется в нашей памяти навсегда настоящим, искренним, честным, добрым... И свет его души будет с нами навечно.