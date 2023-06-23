Миллионы на чай: сколько денег оставили пассажиры таксистам в качестве благодарности

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Высшую оценку качеству поездок ставят 95% пользователей такси во Владивостоке. Статистикой поделился Яндекс Go. Также жители столицы Дальневосточного округа оставили больше всего чаевых в своем регионе. Водителей поблагодарили на общую сумму более 7,4 млн рублей — данные только за этот год. Цифра отражает только безналичные чаевые.

Поблагодарить водителя за хорошую поездку в Яндекс Go можно банковской картой, которая привязана к аккаунту пользователя. После завершения поездки приложение предложит поощрить таксиста: можно определить собственную сумму или выбрать предложенный системой процент, например, 10% от цены поездки.

В сервисе также сообщили, что аналогичная статистика пятизвездочных оценок и в Хабаровске.