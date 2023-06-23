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Общество23 июня 2023 14:05

Пятизвездочная поездка: назван город России, в котором пассажиры высоко оценивают таксистов

Заветные пять баллов получают 95% поездок на такси

Фото: Shutterstock

Пять баллов получают 95% поездок среди пользователей Яндекс Go из Хабаровска. Такой статистикой поделился сервис. Пользователи такси также активно оставляют чаевые водителям за понравившиеся поездки.

Поощрить водителей пассажиры могут не только наличными, но и при безналичной оплате маршрута — картой в приложении. Когда поездка закончена, пользователю предлагают оставить чаевые: можно ввести свою сумму или воспользоваться автоматическим расчетом, например, поблагодарить 10% от цены поездки.

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