Алексей Балабанов называл Америку «страной буржуев и идиотов». Теперь его сын уехал в США строить карьеру

Петр Балабанов. Фото: YouTube

В этом году в Петербурге завершилась много раз продлеваемая выставка-путешествие «Балабанов», создавать которую помогали сыновья Алексея Балабанова и дочь Сергея Бодрова-младшего. Множество личных фото, кадров домашней хроники и вещей культового режиссера фильма «Брат», «Жмурки», «Про уродов и людей» и проч. были выставлены на всеобщее обозрение, а вот «скреплял» их аудиокомментарий друзей и родни Балабанова. В том числе и голоса двух его сыновей — Петра и Федора.

Оба не смогли избежать причастности к кино, так уж сложилась судьба и гены. Старший Федор (33 года), часто бывавший с отцом на съемках («Войны», в частности) был прототипом Феди Белкина из «Брата-2» (мальчик читал стих «Я узнал, что у меня») — он отучился в языковой гимназии, окончил СПбГЭУ и работает у Алексея Учителя в киностудии «Рок»: к примеру, главным ассистентом режиссера в сериале «Плевако».

Младший сын Балабанова Петр тоже пошел по дорожке вслед за отцом. Мало того, что он сыграл в последней картине отца «Я тоже хочу», он еще и отучился на художника-постановщика в СПбГУ, в качестве диплома разработав эскизы к папиному сценарию «Мой брат умер», который Алексей Октябринович завершил за три дня до смерти.

Выучившись, Петр решил искать счастья в Америке, которую его отец, надо признать, не жаловал. Помимо довольно недвусмысленных киновысказываний в «Брате-2», Балабанов был предельно ясен и в цитатах.

— Отец всегда говорил, что Америка — страна буржуев и идиотов, но там умеют делать кино, — вспомнил в интервью Петр. — Балабанов бы одобрил, что я уехал сюда. Именно из-за дела. А если бы я уехал в Америку, просто потому что я решил уехать в Америку, тогда он бы, наверное, расстроился.

2005 год, кинорежиссер Алексей Балабанов представляет фильм "Жмурки" на "Кинотавре". Фото: Алексей Балабанов на пресс-конференции, посвященной показу фильма на кинофестивале "Кинотавр". Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Младший сын Балабанова не связывает свой отъезд с началом СВО, но упирает на то, что именно США — «столица кино», поэтому он давно хотел туда попасть, чтобы набраться опыта.

— Я всегда хотел поработать над проектами, которые сам смотрю, — пояснил Петр в интервью тезке и продюсеру Петру Плоскову. — Я поработал в России в кино («Ничья», «Миттельмарш»). Понял, какой потолок. Именно в моей профессии. Подумал, что хочу увидеть, как здесь производится кино. Потому что оно производится совершенно по-другому.

При этом Балабанов-младший абсолютно согласен с отцом в оценках ментальности американцев.

— Обычные среднестатистические американцы ничем не интересуются, — констатирует Петр. — С ними очень сложно обсудить более глубокие какие-то темы. Это все small talk, как здесь говорят.

Художник-постановщик получил так называемую талант-визу — документ, дающий право жить и работать творчески одаренным или популярным людям. С Россией Петр не прощается, он отвел себе три года на раскрутку, после чего намерен вернуться домой.

— Я дал себе три года на то, чтобы влиться в индустрию, — подчеркивает он. — Чтобы попасть в эту кухню и попытаться поработать в крутых проектах. Что будет дальше, я не знаю. Но в итоге вообще я, конечно, поеду домой. Дом для меня Петербург. Когда? Надеюсь, чем раньше, тем лучше. Пока не знаю. При этом понимаю, что здесь (в США) снимать кино куда сложнее, чем там (в России). Хочу снимать что-то для русскоязычных людей.