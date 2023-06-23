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Общество23 июня 2023 15:05

Россияне не верят, что Маск рискнет сразиться с Цукербергом после запрета мамы

Россияне не верят, что бой Маска и Цукерберга состоится
Кристина СОБОЛЕВА
Мама Илона Маска Мэй заявила, что отменяет бой сына с Марком Цукербергом, и призвала пользователей соцсетей «не поощрять» их драку. Сам предприниматель ответил на это замечание улыбкой, но пока неизвестно, ослушается ли он свою маму.

Мама Илона Маска Мэй заявила, что отменяет бой сына с Марком Цукербергом, и призвала пользователей соцсетей «не поощрять» их драку. Сам предприниматель ответил на это замечание улыбкой, но пока неизвестно, ослушается ли он свою маму.

Фото: REUTERS

Мама Илона Маска Мэй заявила, что отменяет бой сына с Марком Цукербергом, и призвала пользователей соцсетей «не поощрять» их драку. Сам предприниматель ответил на это замечание улыбкой, но пока неизвестно, ослушается ли он свою маму. Сайт KP.RU провел опрос среди своих читателей и выяснил, на чью победу готовы поставить они.

Как оказалось, 74% россиян верят в победу мамы Илона Маска. Участники предположили, что женщина сможет настоять на своем и никакого боя не будет.

«Маманя победит однозначно», - веселится респондент

«Надо слушать маму, она плохого не посоветует!» - соглашается другой.

Однако 12% россиян все же выразили поддержку Илону Маску и заявили, что верят в его победу, если бой все-таки пройдет. Хоть бизнесмен и старше соперника, не имеет такой хорошей спортивной подготовки, читатели «КП» все же болею за него.

Поддерживают Марка Цукерберга всего 6% россиян. Хотя объективно он более серьезный соперник – моложе, да еще и увлечен смешанными единоборствами, сам занимается бразильским джиу-джитсу, на поединках завоевал не одну медаль.

А вот 8% россиян лишь усмехаются возможности поединка, они уверены, что бой затевается только, чтобы привлечь внимание к предпринимателям, поэтому настоящего сражения не будет, и скорее всего, победит дружба.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,7 тысячи человек.

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