Россияне не верят, что Маск рискнет сразиться с Цукербергом после запрета мамы

Мама Илона Маска Мэй заявила, что отменяет бой сына с Марком Цукербергом, и призвала пользователей соцсетей «не поощрять» их драку. Сам предприниматель ответил на это замечание улыбкой, но пока неизвестно, ослушается ли он свою маму. Фото: REUTERS

Мама Илона Маска Мэй заявила, что отменяет бой сына с Марком Цукербергом, и призвала пользователей соцсетей «не поощрять» их драку. Сам предприниматель ответил на это замечание улыбкой, но пока неизвестно, ослушается ли он свою маму. Сайт KP.RU провел опрос среди своих читателей и выяснил, на чью победу готовы поставить они.

Как оказалось, 74% россиян верят в победу мамы Илона Маска. Участники предположили, что женщина сможет настоять на своем и никакого боя не будет.

«Маманя победит однозначно», - веселится респондент

«Надо слушать маму, она плохого не посоветует!» - соглашается другой.

Однако 12% россиян все же выразили поддержку Илону Маску и заявили, что верят в его победу, если бой все-таки пройдет. Хоть бизнесмен и старше соперника, не имеет такой хорошей спортивной подготовки, читатели «КП» все же болею за него.

Поддерживают Марка Цукерберга всего 6% россиян. Хотя объективно он более серьезный соперник – моложе, да еще и увлечен смешанными единоборствами, сам занимается бразильским джиу-джитсу, на поединках завоевал не одну медаль.

А вот 8% россиян лишь усмехаются возможности поединка, они уверены, что бой затевается только, чтобы привлечь внимание к предпринимателям, поэтому настоящего сражения не будет, и скорее всего, победит дружба.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,7 тысячи человек.