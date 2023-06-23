Гитлер готовил смерть 30 миллионам русских, Зеленский пытается превзойти фюрера

Нацисты собирались из СССР вывезти все зерно и обречь на голодную смерть от 20 до 30 миллионов советских людей. Гитлер на захваченных советских территориях видел немецких колонистов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые вскрывшиеся факты геноцида мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной со стороны Германии и ее коллаборантов - и созвучные им военные преступления киевского режима в новейшее время обсудили в Международном центре МИА «Россия Сегодня». Поводом стал выход книги «Черная книга. Зверства бандеровцев».

В обсуждении участвовали научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, член Общественной палаты ФС РФ Максим Григорьев и доцент Андрей Климов, представители Следственного комитета России.

Говорили о том, что впервые на русском языке был опубликован полный текст документа «Директивы по экономической политике экономического штаба «Ост». Это была «стратегия голода». План предполагал «отрезание» вермахтом советских черноземов от менее плодородных территорий Северо-Запада и Центра России. Так рейх хотел истребить миллионы русских от голода.

Почему об этих планах молчали не только на Западе, но и в СССР?

РУССКИХ УБИВАЛИ ГОЛОДОМ

Вот что рассказал директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев:

- Помимо военного плана «Барбаросса» Берлин готовил экономический план по захваченным советским территориям. План рождался в неспокойное для третьего рейха время. Несмотря на победы над Польшей и Францией, когда вермахт был увенчан лаврами, у Германии была ахиллесова пята. Это зависимость от импорта продовольствия. И морская блокада со стороны Британии создавала для Берлина угрозу продовольственной безопасности. Где восполнить нехватку продуктов? Они собирались из СССР вывезти все зерно. И обречь на голодную смерть от 20 до 30 миллионов советских людей. Гитлер на захваченных советских территориях видел немецких колонистов.

Яковлев рассказал, что немецкие нацисты тогда искали инструменты, чтобы быстро лишить людей на оккупированных землях возможности иметь потомство.

- Статс-секретарь минсельхоза Германии Герберт Бакке, который родился в Батуми, сформулировал основы директивы от 23 мая 1941 года. Они сводились к тому, что когда вермахт захватит черноземные территории- Украину, Юг России и Северный Кавказ, то все продовольствие с них должно пойдет на снабжение третьего рейха. А нечерноземные территории СССР отрезанные от этой поддержки начнут голодать — крупные промышленные центры, Ленинград и Москва в первую очередь. Идея убить голодом миллионы ленинградцев - она возникла в третьем рейхе не в результате срыва плана Барбаросса, а в результате идей, возникших в рейхе еще до вторжения в СССР.

Егор Яковлев привел цитату от уроженца Батуми , «русского немца» Бакке: «Мы обрекаем этих людей на голодную смерть не только потому, что это лишние рты, но и потому, что великороссы что при царе, что при большевиках были врагами и Германии, и всей Европы».

Так третий рейх создавал план геноцида народов СССР.

Историк, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЭХО НЮРНБЕРГА

Показательно, что документ о геноциде русских, о котором говорил Егор Яковлев, фигурировал на Нюрнбергском процессе - тогда на немецком языке. При том в обсуждении высших чиновников министерств третьего рейха 2 мая 1941 согласовывалось уничтожение как восточных славян, так и евреев Европы. И немцы уже держали в уме тех, кого они натравят на унтерменшей — бандеровцев.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал о том, почему книга о преступлениях украинских националистов сегодня сверхактуальна.

- РВИО выпустило «Черную книгу. Зверства бандеровцев». Там есть анализ военных преступлений. Это страшные документы. Бандеровцы придумали 135 способов умерщвления людей. Эту книгу направили и в зону СВО. Ее читали и наши бойцы, и украинские военнопленные прочитали ее. Сейчас подготовлена «Черная книга-2». Она о злодействах современных бандеровцев. Ее подержали и Минобороны, и Следственный комитет России, и Российское военно-историческое общество взялось за эту работу. На фоне подлости националистов - истории героизма и подвигов наших солдат. Сейчас в окопах, как и в годы Великой отечественной стала востребована вот такая бумажная литература. Где есть, например, свидетельство раненого донбасского ополченца. Его несколько дней избивали, потом отправили в больницу. Ему ставили еду перед постелью — но он не мог ее достать. Пришли украинские врачи и студенты- медики. И один из врачей тыкал указкой в раны - а студенты смотрели на реакцию раненого. Такой новый, уже украинский доктор Менгеле.

Профессор Мягков подчеркнул, что обвинение по каждому преступлению в зоне конфликта и вокруг него будет предъявлено каждому преступнику. А эта книга — вклад в денацификацию Украины.

Вот что рассказал член Общественной палаты, Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев

- Наш трибунал начал работать с прошлого года. Была большая конференция. Это аналог известного трибунала Рассела-Сартра в 1960-х по преступлениям американцев во Вьетнаме. Мы опросили более 600 человек, в том чисел более 150 военнопленных. Все свидетельства легли в материалы Следственного комитета России. Подготовили доклады по пыткам, которые украинцы массово применяли. Это вошло в материал книг РВИО. В том числе, пытки в аэропорту Мариуполя. То, что Запад этого «не видит» - прямое следствие того, что Запад в этом соучаствует.

Максим Григорьев подчеркнул, что не было известно, чтобы части СС прикрывалось немецкими женщинами и детьми, а вот нацисты из «Азова» и «Айдара» (запрещенных в России) постоянно прикрывались гражданскими. И потому такие преступления украинских националистов даже перекрывают преступления немецких фашистов. Они так и говорили: «территория наша, а люди не наши».

- Украинский национализм первой половины 20 века — это чистейший германский нацизм с этническими чистками евреев, русских, поляков, — сказал Максим Григорьев, — А то что видим сейчас, это его страшная реинкарнация. И киевский режим уже превзошел немецкую нацистскую практику.