Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

На южных направлениях ежедневно отбивают атаки

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении на Времевском выступе отразила три атаки ВСУ, в районе Марфополя Запорожской нивелировала две украинские ДРГ, а также более 130 боевиков, пять танков, три БМП, три бронемашины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, и польскую САУ Krab. «Южная» группировка войск на Донецком направлении отбила четыре атаки ВСУ в Первомайском, Бердычах и Марьинке в ДНР, уничтожив более 90 боевиков, две бронемашины, три пикапа, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» и склад боеприпасов 118-й бригады теробороны в Часов Яре. «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя две ДРГ, до 30 националистов, две бронемашины, три автомобиля, и САУ Krab. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла противнику такой урон: две ДРГ, около роты, две БМП, две бронемашины, два пикапа, две САУ«Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении уничтожено полтора взвода, четыре автомобиля, американская артсистема М777. Российская ПВО перехватила 4 ракеты «Точка-У», 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM производства США, а также 11 украинских БПЛА. А они там какой-то завод с байрактарами собираются запускать зачем-то. Дикие люди, дети гор.

«Воины света» не забирают своих погибших

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ не забирают тела своих погибших с поля боя. По его данным, погибло много украинских бойцов в районе Серебрянского лесничества - и часть останков лежат там уже больше недели. Там, где позиции ВС РФ находятся впритык к позициям ВСУ, нашим бойцам приходится использовать ватно-марлевые повязки, а также иные способы, чтобы перебить трупный запах. Вообще, сообщения о том, что воины света бросают своих погибших солдат на линии соприкосновения, находят неоднократное подтверждение не только в последние три недели, но и в последние полгода. Ваши мертвые вас не оставят в беде?

По тракторной бригаде в Курской области ВСУ били из минометов

В поселок Елизаветовка Глушковского района Курской области со стороны Украины несколько мин прилетело на стоянку тракторов крупного агропредприятия. Обстрел, под который попала тракторная бригада, продолжался около 10 минут. Прилетело не менее четырех снарядов калибра 122 миллиметров. К счастью, никто не пострадал, но был поврежден склад зернотока. В те же сутки в Курской области дважды срабатывала система ПВО, были сбиты беспилотники ВСУ.

Киев хочет выкрасть активы РФ через американские суды

«Нафтогаз Украины» пытается через суд в Штатах вырвать у Москвы 5 млрд долларов компенсаций за имущество компании на территории Крымского полуострова. Подано ходатайство в окружной суд США округа Колумбии, чтобы добиться подтверждения апрельского решения арбитражного трибунала в Гааге, который обязал Москву выплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное имущество «Нафтогаза» в Крыму. В «Нафтогазе» заявили: «Мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в США и других целевых юрисдикциях». Велики и грозны воины-крючкотворы в далеких судах.

Обама признал что жители Крыма хотели в состав России

Барак Обама, 44-й президент США, в интервью телеканалу CNN признал, что в 2014-м большинство русскоговорящих жителей Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к Российской Федерации. Обама нехотя процедил: «Украина того времени не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня. В Крыму было много русскоговорящих. У них было понимание идей, которые представляла Россия». Откроем Обаме глаза окончательно: в Крыму все говорили по-русски и почти все хотели жить в составе России, а не Украины. Только Зеленскому об этом не говорите, он же коммуналку за свою квартиру в Ялте все эти годы платил как подорванный.

Премьер Израиля видит западное оружие из Украины на Ближнем Востоке

Биньямин Нетаньяху, глава кабмина Израиля сообщил, что часть западного оружия, посланного Киеву, зафиксировано на Ближнем Востоке. В том числе, у границ Израиля. Данный факт Нетаньяху назвал одной из причин, по которой его страна не дает военной помощи киевскому режиму. Так и сказал: «Израиль находится в особом положении, отличающемся, от положения Германии, Польши или другой западной страны, поддерживающей Украину». Ну, а в Минобороны Израиля опровергли информацию в западных СМИ об отправке в незалежную танков «Меркава». При том, что эти боевые машины хотят приобрести ряд западных стран — но пока не подписано ни одного соглашения. Этот народ слишком долго бродил по пустыне, чтобы сейчас туда возвращаться.

В новых российских регионах в школах научат украинскому, но желающих мало

Серей Кравцов, министр просвещения РФ, сообщил, что желающих учить украинский язык в Херсонской и Запорожской областях мало, но такую возможность у них никто не отнимал. В интервью РИА Новости Кравцов заявил: «У нас многонациональная страна. И в каждом регионе Росии есть возможность изучать свой национальный язык». В школах Херсонской и Запорожской областях изучать украинский можно будет свободно с 1 сентября 2023 года. По данным первого замминистра просвещения РФ Александра Бугаева разработка учебного пособия для изучения украинского языка в средней школе практически завершена. Можно отправить один такой учебник Зеленскому, а то он толком не выучил «родную мову», постоянно забывая слова в своих обращениях к народу.

ФСБ задержало «контрабандистов» цезия-137 на Украину

ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять членов ОПГ, которых направлял гражданин Украины, чтобы купить в России 1 килограмм изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов и контрабандой вывезти в незалежную. Радиоактивное вещество хотели использовать в зоне СВО. С ним собирались поставить сцены «применения ВС РФ оружия массового поражения». А свинцовые подгузники при транспортировке надеть не забыли?

США поставят кассетные боеприпасы Киеву?

Лаура Купер, заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии, сообщила, что США полагают, что кассетные боеприпасы пригодились бы ВСУ в их наступлении. На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Купер заявила: «Наши военные аналитики подтвердили, что такие боеприпасы могут повлиять на ситуацию на поле боя, и они были бы эффективны против российских позиций». Но ведь еще 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 стран, взявшие обязательства не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Ну, США, как известно, закон не писан.

Будапешт хочет расширить зерновую сделку

Иштван Надь, министр сельского хозяйства Венгрии, сообщил, что его страна призывает расширить зерновую сделку, увеличив число используемых в ее рамках морских маршрутов. На переговорах в Варшаве с польским коллегой Робертом Телусом Надь предложил провести переговоры с Турцией об открытии новых путей экспорта продовольствия, кроме портов Одессы, Черноморска и Южного. Варшава поддержала инициативу. Надь и Телус договорились встретиться с министром аграрной политики незалежной Николаем Сольским, чтобы найти общие решения проблемы. Да, надо чаще встречаться, пока еще в Киеве есть какие-то министерства и министры.

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