Украину разделят на пять частей, Зеленского уберут: Тамара Глоба дала масштабный прогноз

Тамара Глоба. Фото: Личный архив

Тамара Глоба выступила с новым прогнозом - геополитическим. Для этого астролог изучает движение планет, активность Солнца, даты рождения политиков и влиятельных людей, способных оказать влияние на политическую жизнь стран и континентов. Астропрогноз на геополитическое будущее планеты Тамара Глоба озвучила 23 июня в программе «Прямой эфир» (телеканал «Россия»).

О голоде

- Голод коснется многих стран мира. Нас (России) не коснется. Следующий год хороший для решения этого вопроса: будут создаваться и искусственные продукты (как у космонавтов) и т.д.

О будущем Украины

- В моем предсказании 2015 года шла речь о том, что Украина распадется на пять частей. Сейчас мы наблюдаем за этим процессом. Украина для Запада по сути является разменной монетой... У нас останется та часть, которая есть сейчас (наши новые территории). Центральная часть - сама Украина. Европе отойдет западная часть. Украины, как образования имеющего силу, до 2031 года – не существует. С 2028 по 2031 года кризисные события будут активно развиваться в мировом пространстве. С 2028 года – очередной кризис, после которого в 2032 году мы увидим новый мир. Тот, к которому мы начнем стремиться с середины 20-х годов.

О новом кризисе

- Начало 10-х, 20-х, 30-х годов – начала кризисов. Очередной: 2028 – 2031 годы – конфликт цивилизации, которая уходить не хочет и той, которая пришла.

О переговорах

- Когда пройдет «ударный момент» (летний и осенний период) - это будет понятно одновременно с концом года. Переговорный процесс с конца 2023 года будет подспудно двигаться, а результаты увидим 2024 года - весной, летом.

Когда уберут Зеленского

- Запад уже готовит отступные. Когда будет удобный момент его объявят человеком, который все разрушил.

О новом президенте США в 2024

- Ни Байден, ни Трамп – кто-то третий. Фигура, которая еще не «выскочила на политическую арену» или пока не очень заметна. Нового президента США будет интересовать в первую очередь их страна, он уже не будет так активно поддерживать Украину. Мировая политика изменится в скрытой форме в 2024 году… Что касается Байдена: какой фарс и какая комедия (речь о многочисленных падениях на мероприятиях – прим.). Это и спектакль, и ситуация, которые с ним действительно были, но сейчас чисто фарс, что очень удобно. Так как когда скажут: «Он же развязал войну и т.д.» Готов ответ: «Ну что делать, дедушка уже…»

О перспективах

- Россия сейчас самая стабильная территория в мире, и будет Россия одним из самых сильных мест в мире для бизнеса. Нигде столько денег предприниматели не заработают. Многие бизнесы хотят вернуться в Россию.

- Самая перспективная у нас территория, земля будущего - Сибирь, Урал. Пока они набирают силу, пройдет 40 - 50 лет, и увидим какой мощный результат даст этот регион.

- Инвестируйте в сферу IT, в новые технологии.

О будущем

- Будут новые электронные и электрические носители, а на них новая платежная система. Ее многие пробуют – появится в течении трех лет. США заявляют о дефолте – но его пока не будет, так они готовятся объявить о новой платежной системе.

Каким будет лето

- 2023 – очень тяжелый год. Были и ожидаются: пожары, наводнения, потопы, сели, землетрясения… Третья декада июня и первая декада июля – активное время ЧП, нужно быть осторожными в командировках.

- Вторая половина июля – хороший период для отдыха, поездок, путешествий. Отправляться в отпуск лучше во второй половине лета, лучше в свои края. Очень хорошо – на Дальний Восток.

ПРОГНОЗ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 2023

ОВЕН

Период заработков и перспектив.

ТЕЛЕЦ

Осенью – надо «придержать лошадей», могут быть проблемы на работе… Но тут же придет новая работа.

БЛИЗНЕЦЫ

Год дает хорошие возможности, чтобы строить будущее, опираясь на любящих людей. Придет настоящий успех в 2024.

РАК

Рак – будут удачными крупные покупки, приобретения.

ЛЕВ

Год удачных, хороших дорог. Хорошие возможности для рождения детей. Конец июня – нужно быть крайне осторожным, избегать экстрима и не шляться по темным подворотням.

ДЕВА

Дева – хороший период в интеллектуальном плане. Момент финансовых вопросов будет волновать в октябре.

ВЕСЫ

Хорошее время для партнерства, для создания семьи. Вложения 2023 года принесут отдачу в будущем. Успех достигается не в одиночку, а в партнерстве.

СКОРПИОН

Надо уделить внимание состоянию здоровья. На работе Скорпион чувствует себя лучше всего – это его отдушина.

СТРЕЛЕЦ

Период удачных поездок, кроме конца июня. Могут быть проблемы со сослуживцами.

КОЗЕРОГ

Хороший год в плане любви, прибавления семейства, увеличения капитала.

ВОДОЛЕЙ

Год важный – для прибавления недвижимости, строительства дома, приобретения машины. Умножится семья. Надо беречь домашних – особенно в начале ноября.

РЫБЫ

Успешный год – для учебы, для дорог. На службе могут быть подставы и конфликты . Главная проблема здоровье – силы надо беречь.