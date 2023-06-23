ПСБ подписал первые соглашения о финансировании с компаниями из ДНР и Запорожской области

ПСБ подписал первые соглашения в рамках реализации государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах. Соглашения подписаны с двумя компаниями из ДНР и одной из Запорожской области.

Они предусматривают возможность выделения финансирования по льготным ставкам на общую сумму, превышающую 90 млн рублей.

При подписании соглашения с донецкими компаниями присутствовали министр экономического развития Максим Решетников и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Компании, с которыми подписаны соглашения, работают в таких сферах, как поставки продуктов питания и медикаментов, а также пшеницы и подсолнечного масла.

Программа предусматривает финансирование предпринимательской деятельности на сумму до 50 млн. рублей на любые цели по ставке 10% сроком до трех лет. В качестве дополнительного обеспечения используется механизм зонтичных поручительств Корпорации МСП.

- Финансирование по льготным ставкам предоставляет бизнесу больше возможностей, чтобы успешно вести свою деятельность, закупать товары, оплачивать аренду, расширять ассортимент своей продукции, выходить в новые регионы и многое другое. Заключение первых соглашений с компаниями дает старт реализации столь важной для развития экономики новых регионов программы - подъем деловой активности будет иметь положительный эффект и для обычных граждан, которым за счет развития предпринимательства станет доступен больший выбор товаров и услуг, - говорит заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.