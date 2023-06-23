Компания обещала бесплатную пиццу на 100 лет за татуировки. Они не ожидали такого результата

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Компания «Доминос Пицца» фактически пытается аннулировать договоры с победителями своей акции, которая была в далеком 2018 году. Напомним, тогда компания объявила безумное предложение. Там пообещали, что каждый, кто сделает татуировку с логотипом компании, получит бесплатную пиццу навсегда. Желающих оказалось так много, что организаторы были вынуждены ограничить число победителей. Ими стал только 381 человек.

ТАТУ В ОБМЕН НА ТАТУ

Они получили право забирать в любых ресторанах «Доминос» 100 пицц каждый год. В течение 100 лет. Бесплатно! Правда, в компании быстро осознали, что поспешили с вечной халявой. Рекламная отдача от спрятанных под куртками и пуховиками татуировок была мизерной. А расходы – постоянными. Уже в конце 2018 года они попытались уменьшить число халявщиков. Им дали жесткий дедлайн. Или в определенный день явятся для изменения договора, или их преференции будут заблокированы. Это вызвало шум в социальных сетях. И в компании пошли на попятную.

Теперь новая попытка. В компании предложили клиентам бесплатно поменять татуировку. То есть на месте логотипа сделать что-либо другое. И даже договорились на этот счет с тату-салонами Тимати. Мол, если уж и предлагать замену, то одну из самых лучших. Сколько людей согласится на это, пока не ясно. Сто пицц в год – это минимум 15 тысяч рублей чистой выгоды. По сути, пассивный доход каждый год. До конца жизни. Татуировка может обойтись дешевле.

НАЛОГИ С ХАЛЯВЫ

Однако не все так очевидно. В компании не продумали один важный момент. Бесплатная пицца облагается налогами. Причем приличными. Они составляют 35% от стоимости пиццы. То есть, по факту, она становится не бесплатной, а просто в три раза дешевле.

Кроме того, у победителей акции остаются и другие обязательства перед компанией. В частности, они должны посещать заведения компании не менее 30 раз в год, подтверждать это чеками. А также участвовать в промоакциях компании и упоминать пиццерию в своих социальных сетях. Так что, возможно, часть победителей уже насытились бесплатной пиццей и теперь захотят перестать быть ходячей рекламой. И набьют на месте логотипа что-то другое.

Мораль сей истории – прежде чем что-то обещать своим клиентам, особенно на такой длительный срок, подсчитай, во сколько это обойдется.

ТАЙВАНЬСКИЙ ОПЫТ - МНОГО "ЛОСОСЕЙ"

Подобную акцию устраивали за рубежом. На Тайване сеть ресторанов Sushiro пообещала бесплатный обед всем посетителям, у кого в имени есть два китайских иероглифа, которые вместе переводятся как «лосось». В компании, видимо, ознакомились со статистикой и поняли, что таких людей окажется не очень много. Так что реклама вышла запоминающейся, а рисков переплатить было немного.

Но креативщики недооценили смекалку некоторых клиентов. Те воспользовались удобством государственных услуг. На Тайване поменять имя в паспорте можно всего за три доллара и один рабочий день. В итоге в органы регистрации обратились 150 жителей острова, которые переименовали себя в «лосося» и созвучные имена с нужными иероглифами.

При этом сумма обеда была не ограничена. В итоге почти каждый из таких посетителей приходил вместе с десятком друзей. И кормил всех на халяву.

ТАНУКОВИЧ ИЛИ ТАНУКОВНА?

Тайваньская сушильня в чем-то, конечно, просчиталась. Но стратегически сделала все правильно. Убытки хоть и были, но одномоментные. Кормить кого-то вечно никто не будет. А вот в российских компаниях умеют мыслить долгосрочно.

Опыт тайваньских коллег смотивировал российскую сеть «Тануки» предложить своим клиентам похожую акцию. Там 20 июня предложили бесплатное обслуживание на всю жизнь всем, кто добровольно переименует себя в Танукова Танука Тануковича или в Танукову Тануки Тануковну.

Казалось бы, ну кто в здравом уме будет менять свое ФИО на этот рекламный набор букв? Но не спешите с выводами! В «Доминос Пицца» сначала тоже так думали…

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