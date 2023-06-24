Они были обречены на смерть: Российский ученый-акванавт раскрыл истинную причину трагедии с батискафом возле «Титаника»

По словам ученого, батискаф не был пригоден для такого погружения Фото: REUTERS

Пропавший на пути к затонувшему «Титанику» батискаф с туристами на три дня стал главной загадкой Атлантического океана. Напомним, что 19 июня подлодка «Титан» с пятью людьми на борта погрузилась в воду ради захватывающего приключения.

Аппарат должен был доставить туристов прямо к лайнеру, который более ста лет скрывается на глубине. Но уже через 1 час 45 минут батискаф перестал выходить на связь. Что именно случилось во время погружения, пока не установлено, но 22 июня всех, кто находился на борту, объявили погибшими – на большее время им бы просто не хватило воздуха для того, чтобы выжить.

Найти сам батискаф пока не удалось, но на дне, примерно в 500 метрах от носа «Титаника», обнаружили его осколки. По предварительной версии, причиной гибели «Титана» стал направленный внутрь взрыв. В таком случае подлодку просто сдавило с невероятной силой, но какова причина?

- Под взрывом может подразумеваться просто разрушение корпуса от давления. Это даже не из-за быстрого погружения – быстрое или медленное не имеет значения, - пояснил KP.RU советский и российский ученый, гидронавт, исследователь Мирового океана Александр Подражанский. - Из-за давления воды он просто разрушился, потому что не был для этого пригоден. Аппарат просто сжало. Если подобная подлодка испытана и готова к этому сжатию, то с ней ничего не произойдет. Я погружался много раз на разных аппаратах на глубину до 6 километров, и ничего с ними не случилось, потому что заранее все испытывалось.

Подлодки "Мир" погружались к "Титанику" около 200 раз ФОТО: скриншот репортажа abcnews.go.com

В 90-е годы и начало нулевых к «Титанику» активно ходили российские подлодки «Мир-1» и «Мир-2». Они совершили около 200 погружений к затонувшему лайнеру. Один из пилотов этих аппаратов на правах анонимности рассказал KP.RU, как они проходили испытания.

- Я удивляюсь, как людей могут приглашать спускаться, а обеспечить технически не могут. На первом же погружении так вляпаться… Прежде чем спускаться, мы проходили регистр. Это заняло около трех лет. И так раз в несколько лет с очень жесткими проверками, - отметил пилот. - Были, конечно, и погружения технические. Да и каждый раз, когда ходили на «Титаник», то тоже первым делом проводили техническое погружение – аппараты проверялись самым доскональным образом, потом уходили под воду на большую глубину, возвращались и уже тогда брали туристов. За все ты, как пилот, расписываешься, чтобы не было никаких нареканий.

При этом эксперт уверяет, что само погружение на подобную глубину не является опасным даже для неподготовленного, но любопытного туриста.

- Само погружение совершенно не опасно, если аппарат, на котором они погружаются, сертифицирован и испытан. В таком случае никакой опасности нет. Неподготовленным людям спокойно можно туда отправляться. В данном случае тот батискаф, о котором мы говорим, не был испытан. Он просто был не готов к погружению, - отмечает Александр Поднажарский.

По словам эксперта, поискам батискафа может мешать сам "Титаник" Фото: REUTERS

Если причиной трагедии действительно стал взрыв, то спасти людей, оказавшихся на борту, в тот момент было просто невозможно. Но после обнаружения осколков батискафа новой загадкой стало местонахождение самого корпуса. По словам опытного подводника, мешает этому сам «Титаник».

- Мешает глубина, но главное, что рядом большие фрагменты самого «Титаника», а рядом где-то маленький аппаратик. Он теряется и гидролакатор его, скорее всего, не обнаруживает. Даже если был взрыв, то отнести их далеко не могло, - отмечает российский гидронавт.

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