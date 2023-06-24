«Будто не на эстраде, а в эскорте»: Бузову пристыдили за обнаженные ягодицы

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова сейчас живет в ЮАР: поющая телеведущая снимается в очередном сезоне шоу «Звезды в Африке». В перерывах между съемками Ольга не устает демонстрировать свою фигуру в самых выгодных ракурсах и позах. Оля в бикини, в душе, в полотенце, на пляже – похоже, подписчики звезды уже устали от того, что она постоянно публично оголяется. По крайней мере новое видео, которым поделилась артистка, не вызвало ничего, кроме раздражения.

В черно-белом ролике Ольга, стоя на пляже, стягивает с себя джинсы и оголяет на камеру пышный зад в стрингах. В подписи к посту телеведущая говорит, что она поправилась, но обязательно похудеет.

«Я знаю, вы ждали. Сейчас похудею, и будет больше. Надо срочно четыре кг скинуть», - сообщила Бузова.

В черно-белом ролике Ольга, стоя на пляже, стягивает с себя джинсы и оголяет на камеру пышный зад в стрингах. Фото: кадр видео.

В комментариях подписчики раскритиковали фигуру Ольги и ее постоянное стремление обнажаться. «Боже, Ольга, давно не 18. Как будто не в эстраде, а в эскорте», «Взрослая женщина уже, и если честно, не совсем понятно, к чему это», «Оля, а это обязательно было?», «Просто ужас, дети смотрят ведь», «Где та добрая и романтичная Оля? Какой-то стриптиз и вульгарность так и прет в последнее время», «Достойная замена Волочковой растёт», «Найдите уже ей парня. Потому что это испанский стыд», - пишут фолловеры.

Несмотря на критику, Ольга явно не собирается останавливаться и продолжает демонстрировать свои прелести в соцсетях. В свои 37 лет телеведущая мечтает о семье и делает все, чтобы оставаться в центре внимания у мужчин. Артистка не скрывает, что после череды любовных неудач она не оставила надежду встретить своего единственного и выйти замуж. Ну а пока мужчина ее мечты ходит где-то далеко, звезда «Дома-2» предпочитает не размениваться на мелочи. Так, Ольга призналась, что уже два года живет без секса.

«Был последний раз в 2021-м году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно», - заявила Ольга в шоу Павла Воли.

Певица рассталась с рэпером Давидом Манукяном (Давой), и с тех пор остается одна. Ольга порвала с ним совсем не по-дружески. Бузова обвинила бойфренда в рукоприкладстве и пиаре на ее имени.

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