Юрий Стоянов осваивает "Айфон", а Александр Робак ищет пропавшую дочку: На фестивале "Пилот" представили новые сериалы

«Мамонты» станут большим хитом - великолепный Стоянов вносит в них очень много легкости и очарования. Фото: кадр из фильма

Сериалом, который в первый день фестиваля ждали больше всего, по моим ощущениям, стали «Мамонты» - новый проект Гавриила Гордеева, бывшего резидента Comedy Club Гавра, а ныне продюсера. Он несколько лет назад выпустил очень успешную комедию «Батя» об отношениях отца и сына. Этот проект — об отношениях отца и дочери. Папу, Николая Николаевича, играет Юрий Стоянов, дочку — Марьяна Спивак. Отец живет в городке Долгоруково, дочь — в московской новостройке. Дочь в какой-то момент решает забрать папу к себе, а то пожилой человек, мало ли что может случиться. Папа сопротивляется, но все-таки приезжает в столицу — и сталкивается с московскими реалиями.

Сложнее всего ему привыкнуть к гаджетам и сервисам: как видно, Долгоруково отстает в развитии от Москвы лет на 25. Николая Николаевича шокирует, что его дочери доставляют на дом еду из ресторанов (он даже пытается мыть одноразовую посуду, в которой ее привозят). Платит таксисту Улугбеку наличными, не подозревая, что у дочки уже списались деньги с карты. Увидев впервые в жизни смартфон, спрашивает: «А почему кнопка всего одна, остальные украли?» Первая серия уходит у него на то, чтобы научиться отвечать на звонки, проводя пальцем по экрану слева направо («Я в этой вашей технике полный дундук»). И, естественно, в первый же день его разводят телефонные мошенники, снимая с карточки все деньги.

Авторы «Мамонтов» перегнули, конечно, с наивностью 65-летнего героя: он ведет себя как Рип ван Винкль, человек, проспавший последние двадцать лет, не читавший газет, не смотревший телевизор, и, боже упаси, не лазавший по интернету. И все-таки не приходится сомневаться, что «Мамонты» станут большим хитом: великолепный Стоянов вносит в них очень много легкости и очарования, и их дуэт со Спивак (которая выступает в привычном амплуа уставшей, раздраженной сильной женщины) выглядит крайне удачно. В следующих сериях Николаю Николаевичу предстоит освоить всемирную паутину и вернуть себе деньги, похищенные молодым негодяем — нет сомнений, что он с этим справится.

Сериал «Ира» сделан в стиле «Дневника Бриджет Джонс». Фото: кадр из фильма

Еще один комедийный сериал Гордеева, «Ира», сделан в стиле «Дневника Бриджет Джонс», - героиня Ингрид Олеринской чем-то смахивает на малахольную англичанку (хотя, в отличие от нее, не помешана на своем весе, и в целом, гораздо ироничнее, жестче и умнее). Ей примерно тридцать, она работает в МФЦ, а в свободное время бухает и веселится, испытывая наутро горечь раскаяния. С другой стороны, завязывать с такой жизнью ей не хочется, один из ее девизов - «быть нормальным до смерти скучно». Иру затрахал, - по-другому не скажешь - бойфренд, который пишет сценарии для тупых сериалов, но при этом считает телевизор «зомбоящиком», помешан на артхаусном кино (и тащит подругу на фильм без субтитров, где все персонажи говорят на греческом), - в общем, является «креаклом» с претензиями. Еще у Иры есть подруга, которая недавно родила и превратилась в классическую мамашку, сюсюкающую со своим масапусечкой («Я раньше не понимала, зачем нужны дети, пока не родила. Они пахнут заварной бу-у-улочкой!») Оставшись с орущим младенцем наедине, Ира не находит другого способа его успокоить, как влить ему в глотку немного белого вина (и комментирует за кадром: «Есть ощущение, что потом именно я познакомлю его с травой и проституцией»).

Самое драматическое в том, что и сама Ира по ходу пьесы залетает. Поскольку помимо бойфренда она в крайне пьяном состоянии спала с коллегой по МФЦ, очевидно: отца ребенка в следующих сериях вычислить будет не так-то просто. И в этом Ира тоже напоминает Бриджет Джонс, мучившуюся на экране аналогичной проблемой.

Самым легким из комедийных сериалов, показанных на «Пилоте», выглядит «Киберпапа». Герой Александра Робак — сварщик с золотыми руками и золотым сердцем, - теряет работу: починил велосипед, а тот оказался краденым. (Нелепый сюжетный ход, но допустим). Его жена (Юлия Пересильд) вкладывает все сбережения в финансовую пирамиду за день до того, как она схлопывается. Семья остается без копейки, но не беда: сын героя приучил его к киберспорту. А у дяденьки фантастический глазомер, и он всех побеждает с невероятной легкостью. Под ником «киберпапа» он становится суперзвездой онлайн-игр, и впереди маячит шанс выиграть два миллиона.

Образец шутки из «Киберпапы»:

– Он ушел в запой. У него сын совершил этот, как же его... камин-аут. И вся бригада из солидарности с ним тоже.

– Что вся бригада — камин-аут?

– Да нет, ты что, все запили!

Другой фильм с Робаком, «Горящий тур», очень далек по настроению от легкомысленного «Киберпапы». Александр снова играет в нем отца, но на этот раз почти взрослой дочери. Она по горящей путевке приезжает вместе с папой в Мексику. Где знакомится с дочкой еще одного русского. Барышни едут с курорта в город, в ночной клуб, - и там пропадают без следа. Тут же выясняется, что в городе они познакомились с каким-то пьяным парнем и ушли с ним на лодке в море, а через пару часов на берег вынесло пустую лодку и труп молодого человека, заманившего девушек на морскую прогулку.

Герой Робака и отец второй девушки (Тимофей Трибунцев) не верят, что их дочери утонули; Робак в истерике ударяет мексиканского полицейского и теперь обоих депортируют, приказывая в течение 24 часов покинуть страну. Они уезжают в соседнюю Гватемалу, чтобы оттуда вернуться в Мексику, пересекая границу уже нелегальным образом. Каждые десять минут экранного времени герои попадают в новый переплет, в кадре появятся кокаин, пистолеты и новые трупы. Впрочем, почти наверняка они выпутаются и отыщут своих пропавших дочек. Пилотная серия «Горящего тура», показанная в Иваново, была снята в 2020 году, еще до пандемии, на Кубе, после чего производство сериала было заморожено. Хочется верить, что оттает.