Новый «Властелин колец»? Фото со съемок сериала по сказочной франшизе «Последний богатырь» появились в сети

Проект уже начали снимать. Фото: онлайн-кинотеатр START

Как мы уже сообщали, создатели серии сказочных фильмов «Последний богатырь» не намерены останавливаться на крупных сборах франшизы, поэтому решили выжать из нее все соки — и снять сериал .

Проект студии Yellow, Black and White для канала «Россия» и платформы START уже начали снимать. И совершенно не зря продюсеры упоминали голливудскую суперпопулярную франшизу «Властелин колец», описывая наш проект. Все очень сильно похоже на фильмы Питера Джексона.

Все очень сильно похоже на фильмы Питера Джексона. Фото: онлайн-кинотеатр START

Белые маги с посохами и убранными волосами, возмужавший главный герой с бородой и пробором — такое впечатление, что в кадре не Белогорье, а Средиземье, а со злом борются не русские чародеи с Иваном Найденовым (Виктор Хориняк), а Гэндальф с Арагорном.

Такое впечатление, что в кадре не Белогорье, а Средиземье, а со злом борются не русские чародеи с Иваном Найденовым, а Гэндальф с Арагорном. Фото: кадр из фильма «Властелин колец»

По сюжету действие сериала развивается спустя 20 лет после событий третьего фильма («Посланник тьмы»). Ивану уже 50! Что совсем не скажешь по свежим кадрам со съемок. У него подросли две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина).

Авторы решили добавить глубины женским персонажам. Фото: онлайн-кинотеатр START

Вдруг Белогорье посещает маг Северин (не путать с Сауроном!), который предрекает гибель землям. Чтобы не допустить жуткого, дочь Ивана отправляется в прошлое — в Москву 2017 года — чтобы противостоять злу вместе с сестрой.

— Решиться на формат сериала нам было непросто, — пояснил креативный продюсер Василий Куценко. — Но мы видим, что это классная, большая история, которая очень нравится зрителю. В предыдущих фильмах у нас круто раскрыты мужские персонажи, сейчас мы хотим добавить глубины персонажам женским, этой части нашей вселенной. В итоге мы писали сценарий восьми серий один год и один месяц без пауз. Так долго мы еще никогда не писали.

В эфир проект выйдет не раньше следующего телесезона. Фото: онлайн-кинотеатр START

В сериале также заняты Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Татьяна Догилева и другие. Очевидно, что в эфир проект выйдет не раньше следующего телесезона.