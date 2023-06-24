МЧС помогает людям, попавшим в пробки на трассе М-4 "Дон"

На участках, где образовались автомобильные заторы и пробки, организован подвоз питьевой воды. Фото: МЧС России

…- В эти часы наши спасатели работают в районе Каменска-Шахтинского, а также на миллеровском направлении, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-центре чрезвычайного чрезвычайного ведомства. - На участках, где образовались автомобильные заторы и пробки, организован подвоз питьевой воды - 1700 литров бутилированной плюс 3 автоцистерны объемом 24 кубических метров.

Спасатели работают в районе Каменска-Шахтинского, а также на миллеровском направлении. Фото: МЧС России

Кроме этого, 5 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и спасатели мониторят складывающуюся обстановку, курсируя по наиболее напряженным участкам. И, в случае необходимости, оказывают водителям и пассажирам адресную помощь.

Жителей просят не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости. Фото: МЧС России

«Специалисты служб экстренного реагирования Ростовской области, - читаем в оперативной сводке МЧС России, - просят жителей не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости».

КСТАТИ

Перечень организованных мест подвоза питьевой воды:

1. 861 км. М-4 «ДОН» с севера;

2. 933 км. М-4 «ДОН» с юга;

3. 935 км. М-4 «ДОН» с севера;

4. 988 км. М-4 «ДОН» с юга;

5. 1083 км. М-4 «ДОН» с юга;

6. А-280 пост ДПС на запад;

7. А-280 пост ДПС с севера;

8. А-280 пост ДПС на восток;

9. А-280 поворот на с. Натальевка;

10. Трасса Ростов – Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;

11. Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.