МЧС помогает людям, попавшим в пробки на трассе М-4 "Дон"

На участках, где образовались автомобильные заторы и пробки, организован подвоз питьевой воды. Фото: МЧС России
…- В эти часы наши спасатели работают в районе Каменска-Шахтинского, а также на миллеровском направлении, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-центре чрезвычайного чрезвычайного ведомства. - На участках, где образовались автомобильные заторы и пробки, организован подвоз питьевой воды - 1700 литров бутилированной плюс 3 автоцистерны объемом 24 кубических метров.
Спасатели работают в районе Каменска-Шахтинского, а также на миллеровском направлении. Фото: МЧС России
Кроме этого, 5 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов и спасатели мониторят складывающуюся обстановку, курсируя по наиболее напряженным участкам. И, в случае необходимости, оказывают водителям и пассажирам адресную помощь.
Жителей просят не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости. Фото: МЧС России
«Специалисты служб экстренного реагирования Ростовской области, - читаем в оперативной сводке МЧС России, - просят жителей не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости».
Перечень организованных мест подвоза питьевой воды:
1. 861 км. М-4 «ДОН» с севера;
2. 933 км. М-4 «ДОН» с юга;
3. 935 км. М-4 «ДОН» с севера;
4. 988 км. М-4 «ДОН» с юга;
5. 1083 км. М-4 «ДОН» с юга;
6. А-280 пост ДПС на запад;
7. А-280 пост ДПС с севера;
8. А-280 пост ДПС на восток;
9. А-280 поворот на с. Натальевка;
10. Трасса Ростов – Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;
11. Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.