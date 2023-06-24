Это конфликт не Шойгу - Пригожин, а «Вагнер» — Российская Федерация». Это совсем другой коленкор

На сторону мятежников не перешёл ни один уважаемый в народе герой или военачальник Фото: REUTERS

Трасса Москва — Ростов заблокирована. Как доставлять боеприпасы фронту? Самолётами, даже если военные аэродромы «будут работать для фронта»? Так не навозишься. По ж/д магистралям пока информации нет, свободен ли проезд. Возможно, это будет единственный путь через Ростов. Ну или дорога через Белгород и Сватово.

Два момента заставляют меня глядеть на ситуацию по-особому.

Первый. У меня есть информация, что окончательным толчком к мятежу послужил отказ Министерства обороны от контракта (миллиарды и миллиарды) с фирмами Пригожина на поставку продуктов для военных.

Подчёркиваю: информация есть, подтверждения нет. Если подтверждение появится, для меня это будет бомба. Получается, кошелёк или жизнь. Обычный грабёж.

Второй момент — это ставшие объяснением мятежу кадры, снятые сразу после удара по тыловым базам «Вагнера», причём снятые, я так понимаю, самими сотрудниками ЧВК. Я им не верю. Я работаю с видеоизображениями более 30 лет. Честность их вызывает у меня большое сомнение.

Возможно, есть другие, более чётко раскрывающие ту ситуацию съёмки. И почему бы их не предоставить общественности? Пока фейк выдаётся за причину трагедии.

Ситуация отмечена тем, что на сторону мятежников не перешёл ни один уважаемый в народе герой или военачальник.

Ни одно подразделение МО или Росгвардии, МЧС, МВД не перешло под знамёна Пригожина. А это очень неприятный момент для ЧВК.

Казалось бы, можно заплатить эти миллиарды — для спокойствия это будет дешевле. Басаеву тоже уступили 28 лет назад, не сломались. Всё остальное было потом.

Можно было бы заплатить, если бы не одно НО. Евгений Пригожин проинформировал общественность, что после Ростова он хочет пойти искать ответы на свои вопросы в Москву и по всей России.

Это уже не конфликт «Шойгу — Пригожин» и не конфликт «ЧВК — Минобороны». Это конфликт «Пригожин — Путин», это конфликт «Вагнер» — Российская Федерация». Это уже другой коленкор.