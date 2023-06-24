Власов нашего времени: Евгений Пригожин совершил предательство и государственную измену

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скажу, наверное, жестко, может, даже чересчур, но у меня в голове после известий о попытке мятежа, поднятой Пригожиным, мгновенно возникла одна стойкая ассоциация – герой обороны Москвы генерал РККА Андрей Власов. Он ведь реально при обороне Москвы действовал решительно, смело и умело и даже был награжден, если не ошибаюсь орденом Красного Знамени. Это потом его 2-я ударная армия попала в окружение, и генерал смалодушничал, сдался в плен и стал предателем, изменником. Предал не только Родину, но и своих же бойцов, на которых легло потом позорное клеймо на всю жизнь.

То, что сделал Пригожин, не было совсем уж неожиданностью, их взаимное неприятие с Министерством обороны, как свидетельствуют осведомленные люди, тянется еще с Сирии. Да и мы в последние месяцы были свидетелями жалоб, требований, возмущений. Подчеркну особо, не командира всех бойцов «Вагнера», а руководителя ЧВК, по сути, директора или управляющего. Но такое развитие событий – захват и блокирование российского города, выдвижение ультиматума Верховному Главнокомандующему во время военных действий – это, дорогие мои, самая что ни на есть государственная измена, предательство. Называйте еще другими словами, какими хотите. Все будет в точку.

А знаете, кто больше всего обрадовался тому, что устроил Пригожин? Враги: Американские, английские европейские чиновники и украинские нацисты. В парламенте Великобритании заявили, что «главная задача Киева сейчас - воспользоваться мятежом в России и извлечь из него максимум пользы для себя». У Зеленского сразу созвали совещание, которое длилось до утра. Разбирали варианты, начинать ли сейчас вторую волну наступления, подождать с этим до момента, когда ЧВК пустит и ей «пустят кровь», дожидаться ли «кровавой внутрироссийской бани» или что еще. Глава украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов тут же выразил свою полную поддержку действиям Пригожина. А еще у Зеленского договорились максимально задействовать всю свою сетку в Сети, чтобы максимально «раскачивать качели» в России, желательно, доведя ситуацию до внутрироссийской гражданской войны.

Большей радости им Евгений Викторович вряд ли бы доставил, если бы даже собственноручно сдал им Артемовск и вручил ключи от Бахмута.

За все время так называемого контрнаступления ВСУ украинцам не удалось сбить ни одного российского боевого вертолета. А пригожин заявил, что "Вагнер" уже смог сбить три. Это не подтвердило Минобороны, но если это правда, на чей счет записывать, Евгений Викторович? На "Вагнер", который, получается, уже открыл боевые действия против вооруженных сил России на территории России или на счет ВСУ? Кстати, два вертолета из трех не несли никакого вооружения, потому что это были вертолеты РЭБ.

Осталось лишь понять и выяснить, ждать ли нам присяги и клятвы на верность фюреру украинского народа? А, Евгений Викторович? Чтобы стать совсем, как Власов. Чтобы герои-вагнеровцы окончательно превратились в предателей-власовцев. К чему привел их Пригожин.

P.S. Не знаю, что там и насколько прогнило в Минобороны, не берусь судить, но с учетом того, что такие вещи делаются не спонтанно, а требуют подготовки, обсуждений и проработки планов, органы военной контрразведки явно требуют крови. Хотя бы свежей, как говорили ранее, в «своих жилах».

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